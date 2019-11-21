Барнаульский регоператор не вывозит мусор в селах из-за нечищеных улиц

В пригороде Барнаула и некоторых селах Павловского, Калманского, Первомайского, Косихинского и Тальменского районов коммунальщики перестали вывозить мусор.

Спецтехника просто не может проехать по нечищеным от снега дорогам.

Отходы невозможно забрать ни с мест временного накопления, ни из контейнеров – подъезды к ним заметены, отмечают в компании.

Об этой проблеме руководство регионального оператора уже сообщило местным властям.

"О невозможности оказания услуги "обращение с ТКО" мы в обязательном порядке уведомляем органы местного самоуправления, – рассказал заместитель генерального директора "ЭКО-Комплекса" Никита Бобров. – Просим их обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники для сбора отходов".

Представители регоператора подчеркивают, что как только дороги будут прочищены, мусор у населения заберут согласно установленным графикам.