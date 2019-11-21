Барнаульский регоператор не вывозит мусор в селах из-за нечищеных улиц

В пригороде Барнаула и некоторых селах Павловского, Калманского, Первомайского, Косихинского и Тальменского районов коммунальщики перестали вывозить мусор.
Спецтехника просто не может проехать по нечищеным от снега дорогам.
Отходы невозможно забрать ни с мест временного накопления, ни из контейнеров – подъезды к ним заметены, отмечают в компании.
Об этой проблеме руководство регионального оператора уже сообщило местным властям.
"О невозможности оказания услуги "обращение с ТКО" мы в обязательном порядке уведомляем органы местного самоуправления, – рассказал заместитель генерального директора "ЭКО-Комплекса" Никита Бобров. – Просим их обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники для сбора отходов".
Представители регоператора подчеркивают, что как только дороги будут прочищены, мусор у населения заберут согласно установленным графикам.
Комментарии
правильно! главное найти крайних!
это же экономия! снег выпал - мусор возить не можем, комар встал на крыло - мусор возить не можем, ветер - не можем... главное население деньги платит
Вопрос: снег, ураган, ливень, сломался мусоровоз, комар встал на крыло и т.д. - услуга по вывозу и утилизации ТКО не оказана. А начисление будет? Объясните мне тупому!
снег выпал, не могу платить за вывоз мусора, извиняйте
это же экономия! снег выпал - мусор возить не можем,
Какая экономия?! Его ж все равно вывезти надо, это не снег, не растает. Математики.
21.11.2019 13:26
- гость -
затраты на вывоз мусора 1 раз в неделю и 1 раз в месяц совсем разные