Депутаты Госдумы, парламента Алтайского края, городских и районных дум от "Единой России" всего за одну неделю, с 25 по 30 ноября, проведут не менее 2000 приемов граждан. Повод для такой активности — день рождение партии.
Депутаты партии всех уровней власти проведут приемы во всех 69 местных общественных приемных "Единой России" Алтайского края. Приедут, в том числе, и депутаты Госдумы. 26 ноября Валерий Елыкомов встретится с жителями города Камень-на-Оби, а Иван Лоор — с жителями Крутихинского района. 27 ноября Виктор Зобнев проведет приемы в Индустриальном районе Барнаула, 28 ноября — в Алейске, 29 ноября — в Рубцовском районе на базе Веселоярского щебнезавода. Наталья Кувшинова 29 ноября будет работать в Завьяловском районе и городе Славгороде, 30 ноября — в Угловском районе.
В Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева (Барнаул, проспект Ленина, 41) обратиться можно будет к:
В понедельник, 25 ноября:
руководителю приемной, депутату АКЗС Борису Трофимову,
депутату Госдумы Валерию Елыкомову,
депутату Госдумы Олегу Быкову,
депутат АКЗС Павлу Шумихину.
Во вторник, 26 ноября:
секретарю регионального отделения ЕР, председателю АКЗС Александру Романенко,
депутату АКЗС Сергею Писареву,
депутату Барнаульской городской Думы Сергею Завалихину.
В среду, 27 ноября:
депутату Госдумы Даниилу Бессарабову,
депутату Госдумы Ивану Лоору,
депутату Госдумы Александру Прокопьеву,
депутату Барнаульской гордумы Александру Тайчеру.
В четверг, 28 ноября:
депутату Барнаульской городской Думы Дмитрию Ильиных.
Узнать график приема граждан можно на сайте "Единой России" или по телефону: (3852) 36-75-01.
Комментарии
Алтайские единороссы проведут 2000 приемов граждан в честь дня рождения партии - снизошли....)))