Алтайские единороссы проведут 2000 приемов граждан в честь дня рождения партии

Депутаты Госдумы, парламента Алтайского края, городских и районных дум от "Единой России" всего за одну неделю, с 25 по 30 ноября, проведут не менее 2000 приемов граждан. Повод для такой активности — день рождение партии.

Депутаты партии всех уровней власти проведут приемы во всех 69 местных общественных приемных "Единой России" Алтайского края. Приедут, в том числе, и депутаты Госдумы. 26 ноября Валерий Елыкомов встретится с жителями города Камень-на-Оби, а Иван Лоор — с жителями Крутихинского района. 27 ноября Виктор Зобнев проведет приемы в Индустриальном районе Барнаула, 28 ноября — в Алейске, 29 ноября — в Рубцовском районе на базе Веселоярского щебнезавода. Наталья Кувшинова 29 ноября будет работать в Завьяловском районе и городе Славгороде, 30 ноября — в Угловском районе.

В Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева (Барнаул, проспект Ленина, 41) обратиться можно будет к:

В понедельник, 25 ноября:

руководителю приемной, депутату АКЗС Борису Трофимову,

депутату Госдумы Валерию Елыкомову,

депутату Госдумы Олегу Быкову,

депутат АКЗС Павлу Шумихину.

Во вторник, 26 ноября:

секретарю регионального отделения ЕР, председателю АКЗС Александру Романенко,

депутату АКЗС Сергею Писареву,

депутату Барнаульской городской Думы Сергею Завалихину.

В среду, 27 ноября:

депутату Госдумы Даниилу Бессарабову,

депутату Госдумы Ивану Лоору,

депутату Госдумы Александру Прокопьеву,

депутату Барнаульской гордумы Александру Тайчеру.

В четверг, 28 ноября:

депутату Барнаульской городской Думы Дмитрию Ильиных.

Узнать график приема граждан можно на сайте "Единой России" или по телефону: (3852) 36-75-01.