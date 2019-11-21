Нелегалам скажем нет: в России хотят установить минимальную цену на табак

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты, что поможет побороть нелегальный рынок табака, пишет РИА "Новости".
Стоимость одной пачки будут рассчитывать исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку и НДС с учетом повышающего коэффициента 1,4. Так, если пересчитать цену по новой формуле, то на сегодняшний день сигареты могли бы стоить чуть больше 85 рублей вместо 100-120.
Максимальную цену по-прежнему будут устанавливать по каждой марке отдельно, но она не должна быть ниже минимальной цены, прописывают в законопроекте авторы. Крупные производители табака такую инициативу поддерживают.
Напомним, что на данный момент в нашей стране нельзя продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которую по каждой марке самостоятельно устанавливают производители. Также цена не должна быть ниже минимальной розничной.
Комментарии
цена на сигареты должна быть неадекватно огромной, тогда и курить будут меньше. А идиоты, которые вместо дорогих сигарет начнут курить самосад с контрафактом - помрут раньше, опять же воздух чище будет.
21.11.2019 14:17
Задолбали курильщики
Самосад-то качественнее будет на порядок Так что не помрут раньше