Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае за трое суток

В Алтайском крае с приходом морозов выросло число смертельных пожаров. Только за последние три дня в огне погибли семь человек.

В Благовещенском районе 19 ноября пожар в частном доме унес жизни трех человек.

20 ноября загорелась деревянная постройка в одном из сел Каменского района. Около 20 минут понадобилось пожарным для ликвидации огня. На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина.

В этот же день в Бийске сгорел дом, в котором проживала пенсионерка. Женщина погибла.

В ночь на 21 ноября в наукогрде по улице Огородной вспыхнул частный дом. Когда на место ЧП прибыли огнеборцы, строение уже заполнил густой дым, поэтому у находившихся внутри не было шансов выжить, отмечают спасатели.

Большинство всех пожаров с гибелью людей происходят из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления или неправильное устройство печи, говорят специалисты.

"С понижением температур эта причина встречается в пожарных сводках с высокой частотой", – отмечают в главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.