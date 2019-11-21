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Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае за трое суток

, ИА "Амител"
Большинство пожаров происходят по вине самих людей
Пожар / Фото: twitter.com/mchsgu22

Пожар / Фото: twitter.com/mchsgu22

В Алтайском крае с приходом морозов выросло число трагедий на пожарах. Только за последние три дня в огне погибли семь человек.

В Благовещенском районе 19 ноября пожар в частном доме унес жизни трех человек.

20 ноября загорелась деревянная постройка в одном из сел Каменского района. Около 20 минут понадобилось пожарным для ликвидации огня. На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина.

В этот же день в Бийске сгорел дом, в котором проживала пенсионерка. Женщина погибла.

В ночь на 21 ноября в наукограде по улице Огородной вспыхнул частный дом. Когда на место ЧП прибыли спасатели, строение уже заполнил густой дым, поэтому у находившихся внутри не было шансов выжить, отмечают пожарные.

Большинство возгораний с гибелью людей происходит из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления или неправильного устройство печи, говорят специалисты.

"С понижением температур эта причина встречается в пожарных сводках с высокой частотой", – отмечают в главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.


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