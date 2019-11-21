Новогодние плакаты, созданные учениками художественных школ, украсят Барнаул

Более десяти плакатов и баннеров в едином стиле разработали в Барнауле к новогодним и рождественским праздникам. На них изображены зимние забавы, дети, животные, спортивный досуг и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В основу эскизов легли рисунки и творческие поделки учеников художественных школ Барнаула и Новоалтайска на тему зимы и Нового года.

Всего по Барнаулу планируется разместить около ста баннеров на главных магистралях города с ориентацией на встречное движение.

Эти эскизы могут использовать все организации и предприятия, сообщает пресс-центр мэрии.

Полностью Барнаул преобразится во второй половине декабря. Традиционно городские улицы наполнятся разноцветными световыми решениями, снежными городками, праздничными плакатами и декоративно-художественными элементами.