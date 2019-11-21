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В Алтайском селе девушка провалилась в уличный туалет при попытке достать телефон

, ИА "Амител"
Спасти гаджет не удалось
Фото: val.ua

Фото: val.ua

В ночь с 19 на 20 ноября в селе Усть-Калманка девушка выпивала в кафе со своим молодым человеком. Она вышла на улицу и уронила свой телефон в сельский туалет. 

Сначала селянка попыталась достать устройство граблями, но не преуспела в этом деле. Тогда она пошла на решительный шаг: сняла куртку, прыгнула в отверстие и по пояс утонула в содержимом. Здесь целеустремленную девушку ожидало новое препятствие. Когда ее стали доставать из туалета, она застряла в отверстии. Тогда очевидцы вызвали спасателей. 

20 минут пострадавшая провела на морозе, но вытащить ее удалось до приезда спасателей. Телефон достать так и не удалось, рассказывают в сообществе "Инцидент Барнаул".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.11.2019 14:23
- гость -

да уж....

21.11.2019 14:36
Зануда

можете в меня камушком пульнуть, но - дура набитая, ибо из-за телефона так упасть в глазах молчела-ужас и как потом с ней целоваться?))))))))))))))

21.11.2019 14:38
- гость -

А прикиньте если бы утопла? В справке о смерти что бы написали - захлебнулась фекалиями или утонула в гов...е ?
Вот она, кредитная телефония.

21.11.2019 14:39
Геннадий из Бийска

Зануда? а ты бы не прыгнул за iphone 11 Pro Steve Jobs Edition?

21.11.2019 14:40
- гость -

прыгнула в отверстие и по пояс утонула в содержимом.

У них уличный туалет отапливается? Там все на кол должно замерзнуть было!

21.11.2019 14:41
- гость -

Повезло, что не задохнулась

21.11.2019 14:44
- гость -

21.11.2019 14:39
Гена, а если швырнуть айфон в очко сортира - сиганешь за ним щучкой?

21.11.2019 14:45
- гость -

14.41 может ртом дышала, говорят что так меньше воняет

21.11.2019 14:45
- гость -

отдыхала в кафе. Туалет на улице...
Шикарное кафе!!!! Звезда Мишлен!!!

21.11.2019 14:47
- гость -

21.11.2019 14:45
Приди в себя, ты сегодня в России проснулась

21.11.2019 14:48
- гость -

Нет, потому что ты опередишь меня )))))

21.11.2019 14:48
- гость -

Да Геннадий вы бы пересмотрели свои взгляды на жизнь. И потом если вы покупаете айфон последней модели то вы не далекий ума человек, не зависимо от того богаты вы или нет.

21.11.2019 14:49
BLATNOI

ЧЕТКО !!! МОЛОДЕЦ !!!

21.11.2019 14:50
Ируся

21.11.2019 14:40
- гость -
прыгнула в отверстие и по пояс утонула в содержимом.

У них уличный туалет отапливается? Там все на кол должно замерзнуть было!

Наверное,проходимость большая-не успевает замерзнуть!

21.11.2019 14:52
- гость -

21.11.2019 14:53
Геннадий из Бийска

21.11.2019 14:48
- гость -
По Вашему, все кто любит лакшери - те недалекие люди. А вы с прошлогодним ксиоми, купленным на али, большого ума человек? Где логика?

21.11.2019 14:55
гость

ужас, или пьяная или дура

21.11.2019 14:55
- гость -

21.11.2019 14:39
Геннадий из Бийска
Во-первых, человек, покупающий на заработанные (если не краденые) деньги понтовую игрушку за такую цену, уже должен обследоваться у психиатра. Во-вторых, сомневаюсь, что у девушки из села была подобная игрушка. И в-третьих, возможно Вы удивитесь, но не каждый человек за деньги способен на любой позор. А в данном случае дама получила не только моральный, но и материальный вред. Думается, одежда на выброс.

21.11.2019 14:55
девушка из туалета

Продам недорого айфон. Немного б\у. Адрес: Усть-Калманка, кафе, туалет

21.11.2019 14:57
Зануда

21.11.2019 14:39
Геннадий из Бийска
Зануда? а ты бы не прыгнул за iphone 11 Pro Steve Jobs Edition?


я - она )))), а про телефон -вообще ни разу не прыгнула бы)), во-первых, фиг с ним, с телефоном, во -вторых- себя-то жальчее- ф гамно лезть ? и в-третьих, а вам точно нужен айфон последней модели? а можно поинтересоваться-зачем???? что вы из себя такое представляете, что он вам нужен?

21.11.2019 14:57
- гость -

Нужно учредить медали подобным за подобное. Аналог премии Дарвина. Сколько случаев когда у военных падали пистолеты, но что бы они вот так доставали....отчаянная женщина!

21.11.2019 15:02
Геннадий из Бийска

Зануда, не нуди пожалуйста! Конечно же не нужен, и Вам не нужен. Тем более в дерьмо лезть, если из себя ничего такого не представляешь, да еще и купить не можешь. Вот если бы хотя бы купить мог, тогда бы еще был смысл лезть, а если своровал деньги, то за таким айфоном точно бы не полез. Еще бы тогда купил такой же!

21.11.2019 15:03
- гость -

14:53
Геннадий из Бийска

Иди мизинчик подкрась, лакшерёнок)

21.11.2019 15:07
- гость -

Сколько случаев когда у военных падали пистолеты, но что бы они вот так доставали

За потерянный пистолет было бы много неприятностей, поэтому я бы так категорично не говорил

21.11.2019 15:08
гость

Зря Вы так! Теперь ЭТО знаменитое место!!! Туалет, в который прыгнула девушка, спасая свой телефон. ЭТОТ туалет стал уже ПАМЯТНИКОМ преклонения (прикольнения) местных кафеистов!!!

21.11.2019 15:11
- гость -

15:02
Геннадий из Бийска

Ты что то пытался рассказать о своей исключительности, а получился какой то бред.

21.11.2019 15:13
- гость -


Только бульки на поверхности похлюпали немного,
Захлебнулась баба на нафиг ну туда ей и дорога.

21.11.2019 15:13
- гость -

Я догадывался что в Бийске плохо с людьми по статистике (наркоманы алкаши и просто больные Спидом), но все это было на бумаге, а встретив тут Геннадия я понял что наверное там и правда все плохо. Богатый человек умеет считать свои деньги и купить подобную игрушку навряд ли, если только любовнице за ее страстный...... А человек который ест доширак и покупает последнюю модель , нууу если только Гена может. А потом без зазрения совести хоть щучкой в самую гущу, ведь ему еще за него кредит платить 3 года.

21.11.2019 15:14
- гость -

Наверное,проходимость большая-не успевает замерзнуть!

Ируся, но чтоб по пояс!) В колхозном кафе! Не сто же человек там перед ней были)

21.11.2019 15:15
- гость -

Геннадий из Бийска - уровень: уездный понторез.

21.11.2019 15:16
Геннадий из Бийска

Подытожим и сделаем выводы, господа!
Если и пачкаться в дерьме, то только ради очень дорогих вещей! Надеюсь все это поняли!
тогда молодцы! А Бийск не нужно очернять, это очень хороший город, наукоград!

21.11.2019 15:19
- гость -

Если Гена не женат то для него есть потенциальная невеста! У них взгляды общие, снюхаются на 5 минут.

21.11.2019 15:33
- гость -

А давайте скинимся этой девушке на телефон

21.11.2019 15:34
- гость -

15:19
- гость -
Если Гена не женат то

Могут работать в паре - доставать телефоны из сортиров.

21.11.2019 15:35
- гость -

21.11.2019 14:47
- гость -
я поледние 30 лет просыпаюсь в России.
По тошниловкам с туалетом типа "сортир" не хожу.
Лучше уж дома стол накрыть.
Я представляю, какая там стерильность в кухне, раз повар и весь персонал в уличный тубзик ходит .
бееее

21.11.2019 15:47
- гость -

21.11.2019 14:53
Геннадий из Бийска
Действительно ... лакшери.
Кафе с уличным сортиром это несомненно Лакшери.
Девушка, воняющая испражшнениями , это прям лакшери-лакшери

21.11.2019 15:49
- гость -

21.11.2019 15:19
- гость -
Снюхаются ))))
Не в бровь, а в глаз ))))

21.11.2019 15:50
- гость -

Геннадий, а ты, я так понял, любишь с грязнотцой да? )))

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