В Алтайском селе девушка провалилась в уличный туалет при попытке достать телефон

В ночь с 19 на 20 ноября в селе Усть-Калманка девушка выпивала в кафе со своим молодым человеком. Она вышла на улицу и уронила свой телефон в сельский туалет.

Сначала селянка попыталась достать устройство граблями, но не преуспела в этом деле. Тогда она пошла на решительный шаг: сняла куртку, прыгнула в отверстие и по пояс утонула в содержимом. Здесь целеустремленную девушку ожидало новое препятствие. Когда ее стали доставать из туалета, она застряла в отверстии. Тогда очевидцы вызвали спасателей.

20 минут пострадавшая провела на морозе, но вытащить ее удалось до приезда спасателей. Телефон достать так и не удалось, рассказывают в сообществе "Инцидент Барнаул".