Следком начал проверку из-за трагической гибели ребенка на пожаре в Бийске

Ночью 21 ноября в Бийске во время пожара погибли 62-летняя женщина и ее 10-летний внук. Алтайский Следком начал доследственную проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне днем мальчик пришел в гости к бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме начался пожар: возгорание произошло на крыше возле трубы печного отопления.

Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу, которая поможет установить причину возгорания.

За последние три дня, сообщает региональное управление МЧС, в Алтайском крае в огне погибли семь человек. Большинство пожаров произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления или неправильного устройства печи, говорят специалисты.