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Алтайский нарколог рассказал, когда и на сколько подорожают медсправки для водителей

, ИА "Амител"
На справку от нарколога придется потратить в 15 раз больше, чем сейчас
Фото: cherlock.ru

Фото: cherlock.ru

Медицинские справки для автомобилистов действительно станут в разы дороже. Минздрав выпустил приказ, который изменяет порядок обследования при получении и замене водительских удостоверений, сообщил 21 ноября на пресс-конференции главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. Он рассказал, действительно ли в диспансере появились очереди, когда новые правила начнут действовать и сколько будет стоить справка от нарколога в Алтайском крае.

Иванов подтвердил, что медицинское обследование для получения водительских прав подорожает. Причем в Алтайском крае придется заплатить за справку от нарколога примерно в 15 раз дороже, чем сейчас.

"Учитывая, что водительские права не входят в программу госгарантий, за медобследование придется платить самому. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей. Сейчас справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей", – пояснил Иванов.

Он также подтвердил, что в краевом наркодиспансере образовались внушительные очереди. При этом главный алтайский нарколог отметил, что для такой спешки и паники у жителей края нет причин. До конца 2019 года права можно будет получить и по старым правилам.

"Ажиотаж сейчас не только у нас, но и в психиатрической больнице. Очереди можно наблюдать практически во всех городах России. Люди почему-то решили, что этот приказ будет вводиться одномоментно. Я могу совершенно точно сказать про Алтайский край: волноваться не нужно, это приказ не немедленного действия, в практику его будут вводить постепенно. В нашем регионе желающие получить права начнут проходить эти обследования не раньше 2020 года", – объяснил нарколог.

По его словам, серьезное подорожание вызвано тем, что медицинское обследование для водителей сделают более расширенным. Автомобилисты будут сдавать тесты на наркотические вещества и на злоупотребление алкоголем. Цель изменений – уменьшить смертность в ДТП, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Ежегодно в России 11 тыс. водителей задерживают в состоянии наркотического опьянения, из них около 250 человек – в Алтайском крае. Углубленное медобследование позволит отсечь тех водителей, которые регулярно употребляют алкоголь и наркотики: им просто не выдадут необходимую справку. При этом Иванов добавил, что для успешного прохождения тестов человеку необходимо "вести здоровый образ жизни как минимум месяц".

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

21.11.2019 14:20
- гость -

При этом Иванов добавил, что для успешного прохождения тестов человеку необходимо "вести здоровый образ жизни как минимум месяц".

Т.е. месяц ни-ни, иначе покажет?

21.11.2019 14:30
- гость -

твари

21.11.2019 14:37
- гость -

когда же стадо проснётся?

21.11.2019 14:39
Игнат Ибрагимов

ДА они озверели что ли сволочи. Пол зарплаты потратить на справку какую то вонючую?

21.11.2019 14:40
- гость -

Ну и кроме как поборов, никакого эффекта достигнуто не будет! Кто мешает, не попив месяц, пройти комиссию, а потом сесть пьяным за руль? В чем заключается борьба с пьянством за рулем? Прямой смысл - выжать больше денег из граждан!

21.11.2019 14:41
месный

тоесть неприкасаемые гоняют пъяными а подорожание справки в 15 раз простым людям?

ВЫ ТАМ ОХРЕНЕЛИ САВСЕМ?!?!?!?!?

И вообще какая нафиг связь в показаних теста и что человек пьяным за руль неприменно сядет?!?!?!?!?

Очередная гнобилка для простых людей! не нравятся как мы пьяные ездим, давим и отмазываемся, не нравятся пьяные мальчики - ну нате вам ловите, ага?!?!?!?

21.11.2019 14:41
Kimi

Не, с нарколыгами то понятно... Но вот по синьке... Понятно что с бодуна за справкой не стОит идти, но месяц... че за бред то? А потом чего, Получил справку после месяца "ни ни" и забухал на радостях...

21.11.2019 14:42
- гость -

Стадо в очередной раз это схавает и пойдет правильно голосовать на следующие выборы!
Поздравляю стадо, нас всех в очередной раз поимели!

21.11.2019 14:42
месный

А у меня вопрос : а чё справки от нарколога только водителям нужны, а остальным кто за ними по тому или иному поводу прийдёт, вот хотябы за справкой для получения/продления разрешения на оружие как?

21.11.2019 14:43
- гость -

А у нас законодательно запрещено употреблять алкоголь? Что за срок месяц? Решили что за рулем может ездить тот кто месяц до получения справки не пил, ну так он может в день получения напиться до беспамятства. Скорее всего через некоторое время этот бред отменят.

21.11.2019 14:49
Гость

Стадо в очередной раз это схавает и пойдет правильно голосовать на следующие выборы!
----------------------
гость не сетуй на голосование. Хоть сто процентов придет на выборы, победит В.В.Путин и еже с ним, учителя в избирательных комиссиях накидают столько, сколько захочет наш....

21.11.2019 14:49
- гость -

Раньше:
Вопрос из зала: Путин, помоги, у нас дорог нет
Путин: Если у вас дорог нет, зачем вам автомобиль?

Сейчас:
Вопрос из зала: Путин, помоги, у нас справка для прав ползарплаты стоит
Путин: Если у вас денег нет, зачем вам автомобиль?

21.11.2019 14:53
1

Вы лучше свои базы данных по пациентам сравните с базами водителей ГИБДД (вот только без подтасовок, укрывательства и подлога данных) и вы очень много интересного накопаете для СК РФ. А то, что за справку бабки начнете грести, ну таки поимели народонаселение в очередной раз, а как гоняли по дорогам наркозависимые и не уравновешенные, а так - же "неприкасаемые" так и будут дальше гонять.

21.11.2019 14:56
влад

...Цель изменений – уменьшить смертность в ДТП.....цель одна ободрать по полной.....стоимость теста не стоит 4500

21.11.2019 15:03
Гость

Уже ежу лесном понятно, что все инициативы властей направлены исключительно на выкачивание денег из населения. Всё остальное бла-бла-бла.

21.11.2019 15:04
- гость -

и снова нас обдирают очередным благом для нас. чтобы стало меньше нарков и бухарей, мы должны переплачивать за справки. если сейчас можно купить любую справку и санкнижку, то теперь это все подорожает официально ))

21.11.2019 15:05
Арсений Евдощук

Права 2 тысячи, справка на права 4,5 тысячи. Че за бред то. Охренели там совсем?

21.11.2019 15:06
- гость -

Пусть платят те, у кого тест положительный окажется, почему я должна доказывать, что не алкаш и не наркоман! Где презумпция невиновности????

21.11.2019 15:13
гость

А как быть охранникам, которые каждый год сдают периодический экзамен??? Платить по 5000 руб (если не дороже) КАЖДЫЙ год!!!
А при устройстве на работу - тоже требуют ВСЕ СПРАВКИ !!!!!!

21.11.2019 15:18
- гость -

Поражает логика сего действа. Стоит не пить месяц и по получению сего документа нажраться, сесть за руль, натворить делов, попасться и заплатив штраф и походив пёхом 1,5 года снова получить права. Но стоит не сдать тест и Вы не отмоитесь нИ когда. И не видать вам водительского удоставерения до конца жизни поскольку ВЫ АЛКОГОЛИК. А всего то с любимой женой сходили в ресторан выпили пару бокалов вина. И в мыслях у Вас не было садиться за руль. Но тест сработал и вы АЛКОГОЛИК.

21.11.2019 15:18
- гость -

Ребяты, продолжайте голосовать за наше все и ер - до дна еще далеко!!!

21.11.2019 15:19
гость

Страна дураков.Почему бы не лишать пожизненно водительских прав тех,кого поймали 3 раза пьяным или в нарколог.опьянении.Причем всех,без исключений. Нет ,лучше содрать с нормальных,не употребляющих, в несколько десятков раз больше денег для пополнения бюджета /понятно кого/,чем ввести действенные нормы.

21.11.2019 15:19
гость

Ценник для Московских зпл, не большой. Но для Барнаула.Это уже ужас!!!!

21.11.2019 15:25
iOne

А ГДЕ КОНСТРУКТИВ !!??

21.11.2019 15:26
- гость -

ПЕТИЦИИ ТАМ ГОЛОДОВКИ, ОРГИИ ПУБЛИЧНЫЕ !??

21.11.2019 15:29
iOne

ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВНОЕ С МАРШУТОМ КОТОРЫЙ ДАВНО УЖЕ У ВСЕХ НА УСТАХ

21.11.2019 15:30
- гость -

ПЕТИЦИИ ТАМ ГОЛОДОВКИ, ОРГИИ ПУБЛИЧНЫЕ !??

Вам надо в эту ветку https://www.amic.ru/news/450682/

21.11.2019 15:31
Гость

Гниды ненасытные

21.11.2019 15:32
- гость -

Ежегодно в России 11 тыс. водителей задерживают в состоянии наркотического опьянения, из них около 250 человек – в Алтайском крае.
-------------------------------------------------------------
Ну пусть у нас на Алтае (сильно занизил) 250 000 водителей, это 0,001%. Так что это полнейший бред!!! и прикрываться этим позорно!!!

21.11.2019 15:35
- гость -

Опять проверяют резьбу на прочность....на сколько оборотов еще можно завернуть, чтобы не сорвало?

21.11.2019 15:39
- гость -

21.11.2019 14:30
- гость -

Сам такой....
Не будете бухие ездить ....

21.11.2019 15:46
месный

21.11.2019 15:39
- гость -

А как именно это помешает бухими ездить?
Особенно неприкасаемым?!?!?!

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