Алтайский нарколог рассказал, когда и на сколько подорожают медсправки для водителей

Медицинские справки для автомобилистов действительно станут в разы дороже. Минздрав выпустил приказ, который изменяет порядок обследования при получении и замене водительских удостоверений, сообщил 21 ноября на пресс-конференции главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. Он рассказал, действительно ли в диспансере появились очереди, когда новые правила начнут действовать и сколько будет стоить справка от нарколога в Алтайском крае.

Иванов подтвердил, что медицинское обследование для получения водительских прав подорожает. Причем в Алтайском крае придется заплатить за справку от нарколога примерно в 15 раз дороже, чем сейчас.

"Учитывая, что водительские права не входят в программу госгарантий, за медобследование придется платить самому. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей. Сейчас справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей", – пояснил Иванов.

Он также подтвердил, что в краевом наркодиспансере образовались внушительные очереди. При этом главный алтайский нарколог отметил, что для такой спешки и паники у жителей края нет причин. До конца 2019 года права можно будет получить и по старым правилам.

"Ажиотаж сейчас не только у нас, но и в психиатрической больнице. Очереди можно наблюдать практически во всех городах России. Люди почему-то решили, что этот приказ будет вводиться одномоментно. Я могу совершенно точно сказать про Алтайский край: волноваться не нужно, это приказ не немедленного действия, в практику его будут вводить постепенно. В нашем регионе желающие получить права начнут проходить эти обследования не раньше 2020 года", – объяснил нарколог.

По его словам, серьезное подорожание вызвано тем, что медицинское обследование для водителей сделают более расширенным. Автомобилисты будут сдавать тесты на наркотические вещества и на злоупотребление алкоголем. Цель изменений – уменьшить смертность в ДТП, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Ежегодно в России 11 тыс. водителей задерживают в состоянии наркотического опьянения, из них около 250 человек – в Алтайском крае. Углубленное медобследование позволит отсечь тех водителей, которые регулярно употребляют алкоголь и наркотики: им просто не выдадут необходимую справку. При этом Иванов добавил, что для успешного прохождения тестов человеку необходимо "вести здоровый образ жизни как минимум месяц".