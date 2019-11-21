Четверг, 21 Ноябрь, 15:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,85
Обь
16см +40

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Задай вопрос по ипотеке
Новости

Два свитера и +10°С в квартире: как и почему замерзает город-курорт Яровое

, ИА "Амител"
Власти края и города прямо обвинили собственника котельной, что он ввел их в заблуждение, и подключают ФСБ
Котельная в Яровом / Фото: скрин с YouTube 'Вести Алтай'

Котельная в Яровом / Фото: скрин с YouTube "Вести Алтай"

"Образ современного яровчанина – два свитера и брюки на синтепоне от горнолыжного костюма. Мы просто хотим прийти в свои теплые квартиры, снять теплую одежду, переодеться в домашние костюмы, помыться горячей водой, которой тоже нет", – так описывает жизнь яровчан жительница города Татьяна Башко. О том, почему сложилась такая ситуация, рассказали в сюжете "Вести Алтай".

В Яровом, как и по всему Алтайскому краю, – мороз. В среду на улице было -27°С. "Утром я проснулась в 6 часов, у нас промерзли пластиковые окна. Лед", – рассказывает жительница города. Она говорит, что в детской школе искусств отменили уроки, там +10 градусов в классе. В домах яровчан тоже +13...+15°С, если не включать обогреватели.

Последние дни Яровое согревает самый мощный котел. Но специалисты говорят: в такие морозы нужно разжигать два котла. А сейчас и один загружают не на полную мощность, потому что экономят.

"Котлы справятся, уверенность у меня есть. Но при условии поставки качественного топлива, именно качественного угля", – говорит Алексей Багринцев, директор ТЭЦ Ярового. 

Уголь, которым топили город, был влажным, и чтобы он хорошо горел, его смешивали с мазутом. А это серьезные дополнительные затраты. Но даже это некачественное топливо заканчивалось. Елена  Пермякова, специалист по связям с общественностью ООО "ЯТЭК", сообщила, что завезут 2 тыс. тонн со Славгорода, 15 вагонов стоит в Междуреченске, они должны прийти до конца недели. Еще оплачено 6,5 тыс. тонн – это основная поставка, которую ждали в течение 10 дней.

19 ноября стало известно, что губернатор распорядился выделить Яровому уголь из резервного фонда края. "Оперативные действия властей региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ. В результате чего температура в  квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17-22 градусов", – сообщала пресс-служба правительства региона.

Утром 21 ноября губернатор Виктор Томенко провел специальное совещание по ситуации в Яровом. Глава краевого минпрома Александр Климин подтвердил, что работает только один котел, а уголь низкого качества, который из-за влажности попросту смерзается в мороз, пишет пресс-служба правительства.

Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. Температура в квартирах и соцобъектах уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов, констатируют власти региона. 

Дальнейшие комментарии правительства носят жесткий характер. Сообщается, что во время подготовки к отопительному сезону минпром, администрация Ярового и МУП "ЯТЭК" предлагали собственнику котельной различные варианты эксплуатации станции.

"Однако собственник (ООО "ТПК Ресурс" — учредители Константин Виллиевич Вальтер и Алексей Константинович Вальтер) заверял, что, смена эксплуатирующей организации (МУП "ЯТЭК") не создаст проблем. Будут обеспечены бесперебойные поставки угля, нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме. С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО "ТПК Ресурс" эксплуатирует ООО "Яровская топливно-энергетическая компания" (генеральный директор Сергей Николаевич Узлов).
Однако уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти", — говорится в сообщении правительства.


Вечером 21 ноября Губернатор Виктор Томенко проведет экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будет выработано решение о восстановлении нормального теплоснабжения Ярового. В совещании, кроме членов правительства региона, примут участие руководители прокуратуры края, МВД, МЧС, УФСБ.

Накануне жители Ярового создали петицию, в которой умоляли власти региона вернуть ТЭЦ в собственность государства и приобрести для города нормальный уголь. "Мы хотим, чтобы ТЭЦ находилась в ответственности у государства, а не частного лица. Мы хотим обоснованные тарифные планы. Мы хотим видеть отчет потока денежных средств. Просим всех, кому небезразлична наша ситуация, поддержать нас в этом вопросе. Все попытки через заявления не приводят ни к чему!" – говорится в петиции, которую подписали 2 тыс. человек.

20 ноября в комментариях к посту губернатора на его странице в Instagram, посвященному коммунальной аварии в Барнауле, жители Ярового по-прежнему писали просьбы спасти их от холода в домах. 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
15:47
Главная елка Индустриального района переедет в Парк спорта 0
15:31
Житель Гоньбы вытащил из огня троих детей, но мать двоих из них спасти уже не смог 0
15:18
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст" 4
15:09
Два свитера и +10°С в квартире: как и почему замерзает город-курорт Яровое 0
14:58
Какого числа "Черная пятница" в 2019 году и где будут скидки 0
14:42
Новогодние плакаты, созданные учениками художественных школ, украсят Барнаул 1
14:29
Следком начал проверку из-за трагической гибели ребенка на пожаре в Бийске 0
14:17
В Алтайском селе девушка провалилась в уличный туалет при попытке достать телефон 37
14:09
Алтайский нарколог рассказал, когда и на сколько подорожают медсправки для водителей 32
14:02
"Я "увела" из дома ноутбук": социальный предприниматель о развитии своего бизнеса 0
13:56
Нелегалам скажем нет: в России хотят установить минимальную цену на табак 3
13:42
Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае за трое суток 0
13:17
Миллиарды плюс, миллионы минус: бюджет Алтайского края изменился ко второму чтению 1
13:15
Алтайские единороссы проведут 2000 приемов граждан в честь дня рождения партии 8
13:02
Педагоги и родители могут бесплатно пройти образовательные курсы в АлтГПУ 2
12:50
Барнаульский регоператор не вывозит мусор в селах из-за нечищеных улиц 12
12:43
На ток-шоу на канале "Россия 1" произошла драка: стали известны подробности 23
12:31
Вспомнить самое яркое из доброго: готов видеоролик о "Добровольце Алтая 2019" 0
12:15
За неделю в Рубцовске скорую помощь вызвали 1116 раз 1
12:02
В АлтГТУ проходит финальный отбор проектов по программе "УМНИК" 0
11:54
Аренда частных домов подешевела в Алтайском крае 0
11:40
Роструд рассказал, как продлить себе новогодние каникулы 1
11:32
Алтайский край встречает бизнес-делегацию из Германии 0
11:26
Без пострадавших, но с материальным ущербом: ДТП произошло в Барнауле 1
11:10
18 домов-памятников расселят и законсервируют в Бийске 2
10:51
Выпили и покатались: рубцовские рецидивисты осуждены за кражу алкоголя и угон 1
10:45
Барнаульская студентка хотела снять квартиру, но попалась на уловку мошенников 13
10:34
Ржаной хлеб в России может подорожать выше инфляции 1
10:16
Матвиенко обзавидуется: Грудинин оценил карьерные перспективы алтайской коммунистки 36
10:01
В Новосибирске назвали клинику – лидера в стоматологическом туризме 0
09:41
Павел Дуров рекомендует отказаться от WhatsApp из-за шпионажа 40
09:32
Жителям края расскажут о порядке досудебного урегулирования налоговых споров 0
09:14
В МВД разработали новый способ лишения водительских прав 37
09:02
Социальные предприниматели: кому они помогают и кто помогает им 5
08:36
Режиссер новых "Ангелов Чарли" обвинила в провале картины мужчин 6
08:31
Панорамный взгляд на город и здоровье: фитнес-клуб Барнаула открыл новые направления 32
08:20
Зима, холода, электричество. Спроси БГЭС, как экономить на свете
08:18
Готовьте кошельки. Получить или поменять водительские права теперь будет очень дорого 34
08:10
Путин рассказал о причинах распада СССР 41
08:04
"Билайн" стал лидером по скорости развития сети 4G 8
07:42
У "Джокера" будет продолжение 9
07:37
Три 25-этажки за три года могут построить в нагорной части Барнаула 15
07:25
Готовность 90%. Новый ясли-сад достраивают в спальном районе Новоалтайска 0
07:14
Мечты сбываются: половине жителей села на Алтае дали возможность провести газ 22
06:48
Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта 1
06:32
Детство, зима, СССР: ностальгическая фотоподборка 10
06:02
Машинам лучше в гараже. В четверг в Алтайском крае ожидаются ночные морозы 1
23:44
Коммунальная авария повредила помещение спортшколы в Барнауле 2
23:16
Полицейские спасли людей из горящего дома с помощью грузовика 2
22:17
Девочки, такие девочки. Чтобы задержать преступницу, полицейские устроили фотосессию 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.