Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"

Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус. Дело в том, что после премьеры россияне довели актрису до нервного срыва, требуя лишить ее родительских прав, развестись с мужем и вообще уйти в монастырь. Также подписчики закидывали сообщениями в социальных сетях и ее супруга Гарика Харламова.

В связи с таким острым ажиотажем и травлей семьи Асмус, продюсеру пришлось раскрыть все карты.

"В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное – игра актеров", – сказала Ольга Леснова. Кстати, коллеги Кристины поддержали ее, обозначив, что она сыграла великолепно. Например, телеведущая Ксения Собчак назвала эту коварную сцену прорывом.

"И все-таки сделать так откровенно всю эту актерскую работу – это прям очень смело", – сказала Собчак. Как призналась сама Асмус Пятому каналу, теперь она будет строже подходить к выбору ролей.