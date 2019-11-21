Житель Гоньбы вытащил из огня троих детей, но мать двоих из них спасти уже не смог

Житель Гоньбы, ставший 21 ноября случайным свидетелем пожара в частном доме, помог выбраться из огня двум маленьким детям и парню – их двоюродному брату. Маму ребятишек спасти не удалось. Подробности этой истории рассказали в региональном управлении МЧС.

Дом загорелся рано утром. В нем находились четыре человека: 36-летняя женщина с двумя маленькими детьми и ее племянник. Мимо проезжал односельчанин Дмитрий Макаров. Он увидел, как внутри дома парень разбивал окно и побежал на помощь. Через разбитое окно он вытащил двоих маленьких детей и помог выбраться парню, который порезался стеклом. Женщину спасти не удалось, "так как приток воздуха позволил быстро распространиться пламени", пишут в МЧС.

По словам очевидца пожара Сергея Карловского, Макаров посадил ребятишек к себе в машину и вызвал пожарных. Скорую помощь для детей вызвал Карловский.

Когда в 7:25 спасатели прибыли на место пожара, дом уже горел открытым пламенем, была угроза распространения огня на соседние строения. Пожар ликвидировали, но узнали, что один человек все же погиб.

Пожар тушили восемь пожарных машин, 27 человек. По оценкам специалистов, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Региональное управление МЧС напоминает жителям частного сектора строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печного отопления.