В "Черную пятницу" в "Спортивном мире" скидки на зимнее снаряжение и розыгрыш поездки

Вы еще думаете, начать ли активный зимний отдых или продолжать расслабляться на диване? Прочь гиподинамию и вперед за новыми ощущениями, ведь 22 и 23 ноября 2019 года в "Спортивном мире" – "Черная пятница"!

В эти дни вы можете приобрести здесь сноуборды, беговые и горные лыжи, коньки, тюбинги, зимнюю одежду и обувь, а также головные уборы со скидкой до 70%, чтобы открыть зимний сезон уже в эти выходные.

"Спортивный мир" – это мировые бренды, европейское качество и суперскидки, которые вас приятно удивят. А профессиональные продавцы-консультанты не только помогут правильно подобрать зимний инвентарь и экипировку, но и проконсультируют о грамотном уходе за лыжами и сноубордами, расскажут, чем отличаются бренды, и какой из них лучше всего подходит вам.

Помимо "Черной пятницы" "Спортивный мир" приготовил и другие сюрпризы: при покупке удобной и теплой зимней обуви от мирового бренда Salomon* из новой коллекции можно выиграть поездку на Байкал.

Кроме того, в магазине на пр. Комсомольском, 120, можно взять напрокат сноуборды и горные лыжи, а также отремонтировать и подготовить их к зимнему сезону.

Наслаждайтесь свежим воздухом и получайте только положительные эмоции вместе со "Спортивным миром"!

Сеть магазинов "Спортивный мир"

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 75

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 12

г. Бийск, пер. Коммунарский, 27

г. Рубцовск, пер. Союзный, 6

г. Заринск, ул. Строителей, 25/1

*Саломон – прим. ред.