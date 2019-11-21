Главная елка Индустриального района переедет в Парк спорта

Новогодний городок Индустриального района в 2019 году переедет в Парк спорта Алексея Смертина, сообщает администрация Барнаула.

Новая площадка больше предыдущей и позволит вместить 7 тысяч гостей. Рядом с елкой расположится каток и снежный городок.

К монтажу главного новогоднего символа приступят в начале декабря, а торжественное открытие пройдет 28 декабря.

"В Индустриальном районе уже провели инвентаризацию элементов новогоднего оформления, к их монтажу приступила подрядная организация. Традиционно улицы Панфиловцев, Энтузиастов, Попова, Малахова, Георгиева, Сухэ-Батора, Павловский тракт украсят светящимися виньетками. Планируется размещение более 30 праздничных баннеров и трассовых модулей. Объемные светящиеся тематические фигуры и светодиодные фонтаны разместят в оживленных общественных местах: в сквере Адмирала Кузнецова, по улицам Попова, 50 лет СССР, Георгиева и Павловскому тракту", – рассказали в мэрии.