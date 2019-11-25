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В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

, ИА "Амител"
30 ноября по городу будут работать 39 точек

С каждым месяцем организаторы движения по раздельному сбору вторсырья – то есть отходов, подлежащих вторичной переработке – увеличивают количество точек, делая раздельный сбор мусора доступнее. Так, если в конце прошлого года в акции участвовало 200 человек, то в июне – уже 1000, а в августе – более 1500 человек. Все собранные в ходе акции отходы отправились на переработку.


Очередная акция пройдет 30 ноября 2019 года при поддержке неравнодушных жителей нашего города, отдела по охране окружающей среды г. Барнаула, управляющих компаний и ТСЖ, которые поддержали инициативу раздельного сбора (УК "Сибирский альянс", УК ООО "Наш Барнаул", УК ООО "Квартал", УК "Маяк", ТСН "Центр", ТОС "Южный, УК "Элит", ООО "ЖКИ" и др.). Ее информационными партнерами станут интернет-сообщество Barnaul22, еженедельный журнал "Антенна-Телесемь", медиагруппа FM-Продакшн.

Традиционно в акции примет участие гипермаркет "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а/1), на территории которого мероприятие пройдет с 10 до 13 часов.
На всех точках будут приниматься одноразовые сухие бахилы и старые джинсы для барнаульского дизайнера, из которых он создаст новые дизайнерские куртки.

Что принимается на переработку во всех точках?

  • пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (5 – только твердый);
  • стекло;
  • макулатура;
  • металл;
  • одежда в нормальном состоянии для проекта "Фримаркет" и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
  • ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.);
  • картриджи от фильтров-кувшинов;
  • негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, СD/DVD-диски;
  • просроченные медикаменты (они будут утилизированы компанией ООО "Утилизация медицинских и промышленных отходов");
  • джинсовые изделия;
  • одноразовые бахилы – сухие и относительно чистые;
  • помощь для приюта "Ласка": лекарства для животных, игрушки, миски.

Дополнительно к этому списку только на стационарных точках  ("Геомаркет", Парк спорта) принимаются:

  • нефольгированный мягкий пластик 5 (РР);
  • полистирол, маркировка 6 (РS) – невспененный. Это такие изделия, как упаковка от тортов, стаканчики от порционных йогуртов, контейнеры от роллов, контейнеры от яиц невспененные, контейнеры для еды одноразовые (например, фирмы "Комус").

Что не принимается на переработку?

  • пластик без маркировки, пластик 3 и 7 видов;
  • вспененный полистирол (6), пенопласт;
  • смешанные пластики (например, С/РР, РЕТ/LDPE);
  • ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.

Более подробная информация по тел: 8 960 491 44 85 (Екатерина Тертишникова, координатор проекта "Мобильный раздельный сбор", МОО "Мусора.Больше.Нет, Барнаул").

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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