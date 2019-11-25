В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

С каждым месяцем организаторы движения по раздельному сбору вторсырья – то есть отходов, подлежащих вторичной переработке – увеличивают количество точек, делая раздельный сбор мусора доступнее. Так, если в конце прошлого года в акции участвовало 200 человек, то в июне – уже 1000, а в августе – более 1500 человек. Все собранные в ходе акции отходы отправились на переработку.



Очередная акция пройдет 30 ноября 2019 года при поддержке неравнодушных жителей нашего города, отдела по охране окружающей среды г. Барнаула, управляющих компаний и ТСЖ, которые поддержали инициативу раздельного сбора (УК "Сибирский альянс", УК ООО "Наш Барнаул", УК ООО "Квартал", УК "Маяк", ТСН "Центр", ТОС "Южный, УК "Элит", ООО "ЖКИ" и др.). Ее информационными партнерами станут интернет-сообщество Barnaul22, еженедельный журнал "Антенна-Телесемь", медиагруппа FM-Продакшн.

Традиционно в акции примет участие гипермаркет "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а/1), на территории которого мероприятие пройдет с 10 до 13 часов.

На всех точках будут приниматься одноразовые сухие бахилы и старые джинсы для барнаульского дизайнера, из которых он создаст новые дизайнерские куртки.

Что принимается на переработку во всех точках?

пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (5 – только твердый);

стекло;

макулатура;

металл;

одежда в нормальном состоянии для проекта "Фримаркет" и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;

ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.);

картриджи от фильтров-кувшинов;

негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, СD/DVD-диски;

просроченные медикаменты (они будут утилизированы компанией ООО "Утилизация медицинских и промышленных отходов");

джинсовые изделия;

одноразовые бахилы – сухие и относительно чистые;

помощь для приюта "Ласка": лекарства для животных, игрушки, миски.

Дополнительно к этому списку только на стационарных точках ("Геомаркет", Парк спорта) принимаются:

нефольгированный мягкий пластик 5 (РР);

полистирол, маркировка 6 (РS) – невспененный. Это такие изделия, как упаковка от тортов, стаканчики от порционных йогуртов, контейнеры от роллов, контейнеры от яиц невспененные, контейнеры для еды одноразовые (например, фирмы "Комус").

Что не принимается на переработку?

пластик без маркировки, пластик 3 и 7 видов;

вспененный полистирол (6), пенопласт;

смешанные пластики (например, С/РР, РЕТ/LDPE);

ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.

Более подробная информация по тел: 8 960 491 44 85 (Екатерина Тертишникова, координатор проекта "Мобильный раздельный сбор", МОО "Мусора.Больше.Нет, Барнаул").