Житель Белокурихи заплатит рублем за то, что прилюдно обматерил полицейского

Житель Белокурихи заплатит штраф 7 тысяч рублей за то, что публично оскорбил полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Такое решение вынес мировой судья.

Виновника постоянно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В мае 2019 года, когда его наказали в очередной раз, он публично стал нецензурно ругаться в адрес полицейского. Его спич расценили как оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Но штраф ему все равно присудили.