Судебные приставы подали иск на 6,3 млн рублей "Бирюзовой Катуни"

Отдел судебных приставов Алтайского района УФССП по Алтайскому краю подал в суд на "Бирюзовую Катунь", сообщает "Коммерсанть".

Приставы требуют взыскать денежные средства с туристического комплекса, находящиеся на лицевом счете в управлении федерального казначейства по Алтайскому краю.

Размер взыскания составляет сумму задолженности по сводному исполнительному производству в размере 6,3 млн рублей. Заявление будет рассмотрено судом в декабре.

В сентябре суд отказал признавать "Бирюзовую Катунь" банкротом, так как долг в размере 5,7 млн рублей был выплачен. Также в сентябре стало известно, что инвестор хочет вложить в туристическую зону 150 млн рублей.