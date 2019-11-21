Сфера торговли стала лидером по числу вакансий в Алтайском крае

В сфере торговли создано наибольшее количество рабочих мест за первые 10 месяцев 2019 года. Всего в регионе на начало ноября появилось почти 12 тысяч вакантных мест. Из них 29% — в розничной и оптовой торговле. В сельском и лесном хозяйстве создано 18%, а в сфере обрабатывающего производства — 13%, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Интересно, что говоря о новых местах имеют ввиду как их создание, так и модернизацию. Что означает слово модернизация рабочих мест и сколько создано таким способом дополнительных вакансий, в ведомстве не уточняют.

Жители города, например, рассказывают, что к модернизации можно отнести, то как на пустом месте создают дополнительные вакансии в детских садах. Обычно в учреждении воспитатели работают в две смены. Но если забрать у каждой из них по несколько часов и отдать это время еще одной воспитательнице, получится новое рабочее место. Только при этом сокращается и так маленькая зарплата муниципальных служащих.

На одном из крупнейших предприятий "Барнаульском вагоноремонтном заводе" с начала года было создано 700 вакансий. К концу года невостребованными пока остаются 190. Актуальными профессиями для организации сейчас являются слесари, электросварщики, машинисты.

Ярмарки вакансий, которые стали традиционными в регионе по словам властей, приносят большие плоды как для работодателей, так и для соискателей.

На октябрьской ярмарке работодатели предложили 4 тысячи вакансий, но этого явно недостаточно. Уровень безработицы в крае очень высокий. По данным крайстата за третий квартал 2019 года 57,3 тысячи человек находятся без работы.