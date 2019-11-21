Рубцовские депутаты решили лично изучить проблемы аварийного тубдиспансера

Рубцовские депутаты создали рабочую группу, чтобы полностью и с выездом на место изучить вопрос оптимизации круглосуточного стационара в туберкулезном диспансере города. Такое решение они приняли на сессии 21 ноября, пишет депутат АКЗС, коммунистка Вероника Лапина на своей странице в Facebook.

На сессии перед депутатами выступила и.о. главного врача тубдиспансера Светлана Сталоверова. Она рассказала, что помещение, в котором сейчас расположен стационар – аварийное и нужно другое здание для его размещения. По ее словам, сегодня в Рубцовске высокий уровень заболеваемости туберкулезом – диагностировано 1,5 тыс. случаев.

Однако, пишет Лапина, далеко не все пациенты согласятся ездить на лечение за 44 км от Рубцовска в Лебяженскую больницу, которую сегодня предлагают власти края в качестве альтернативы. Медицинского транспорта для этих целей сейчас нет.

Депутаты решили создать рабочую группу, которая в пятницу съездит и в городскую туббольницу, и затем в Лебяженскую, чтобы проверить условия для лечения горожан.

На следующей неделе, по данным Вероники Лапиной, ожидается приезд представителей Роздравнадзора, так как не решен вопрос с лицензированием деятельности городской и Лебяженской больниц. По итогам всех визитов депутаты планируют обратиться в Минздрав Алтайского края, чтобы попросить о финансировании для решения проблемы.

Ранее, напомним, стало известно, что пациентов круглосуточного стационара Рубцовска планируют перевести в Лебяженскую туббольницу, так как действующее помещение диспансера в Рубцовске аварийное. Персонал выступил против этого.