Автолюбитель привязал к машине хромую собаку и поехал с ней по дороге в Приамурье

Правоохранительные органы в Благовещенске проводят проверку по факту опубликованного в социальных сетях видео. На нем видно, как местный житель привязал к автомобилю хромого пса и поехал с ним по дорогам общего пользования, сообщает RT.

"В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России "Благовещенский", – заявили в МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.