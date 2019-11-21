18 ударов черенком: житель алтайского села из ревности до смерти забил женщину

47-летний житель села Локтевского района в сентябре этого года забил до смерти свою сожительницу. Ему не понравилось, как она общалась с соседом, и он 18 раз ударил ее черенком. На следующий день она умерла в больнице от полученных травм, сообщает региональный Следком.

Мужчина и раньше много раз избивал ее, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы.

Змеиногорский отдел регионального Следкома завершил расследование этого уголовного дела. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. Дело передано в суд.