Автомобилисты Бийска также стоят в очередях за медицинскими справками

Очередь в наркологический диспансер сегодня, 21 ноября, наблюдается в Бийске. По словам очевидцев, не подъехать, не пройти, везде машины и люди.

А все дело в том, что с 22 ноября меняются правила медицинского обследования для получения и замены водительских прав. По словам главного нарколога Алтайского края Андрея Иванова, водительские права не входят в программу госгарантий, поэтому за медобследование придется платить самим. Таким образом, справка от нарколога вырастет в цене в 15 раз — вместо 300 рублей, она будет стоить порядка 4,5 тысячи рублей.

Кроме того расширится и медицинское обследование — теперь водителям нужно будет сдавать тесты на наркотические вещества и на злоупотребление алкоголем.

Волна очередей накрыла не только Алтай, но и другие регионы и города России. Например, Лента.ру пишет, что в 8:00 в Оренбурге уже было в очереди 50 человек, в Ярославле автомобилисты растянулись в десятикилометровый хвост, а в наркологическом диспансере города Ачинска я к полудню в регистратуру диспансера успели попасть 120 человек.