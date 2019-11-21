Бывший вице-премьер проверил, не обвешивают ли барнаульцев в магазинах

21 ноября бывший алтайский вице-премьер Андрей Щукин, который сейчас в регионе возглавляет партийный проект единороссов "Народный контроль", вместе с ребятами из "Молодой Гвардии" провел мониторинг весового оборудования в торговых точках Барнаула, сообщает пресс-служба партии.

Цель рейда – проверить весы на исправность, чтобы продавцы не обвешивали покупателей. Комиссия посетила магазины федеральных и региональных сетей, а также экорынки города.

Представители одного из рынков города отказались предоставить документы о поверке весового оборудования.

"По закону они обязаны каждый год проходить обслуживание. И это должно соблюдаться. Если торговая точка не прошла эту процедуру, то Росстандарт имеет право их наказать и наложить штраф. По результатам рейда крупных нарушений не выявлено. Но не везде стоят контрольные весы в торговом зале, чтобы потребитель мог самостоятельно проверить правильность взвешивания фасованного товара", – рассказал Андрей Щукин.

Проверять исправность весового оборудования в торговых точках региона единороссы будут до конца ноября.