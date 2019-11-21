Бывший вице-премьер проверил, не обвешивают ли барнаульцев в магазинах

21 ноября бывший алтайский вице-премьер Андрей Щукин, который сейчас в регионе возглавляет партийный проект единороссов "Народный контроль", вместе с ребятами из "Молодой Гвардии" провел мониторинг весового оборудования в торговых точках Барнаула, сообщает пресс-служба партии.
Цель рейда – проверить весы на исправность, чтобы продавцы не обвешивали покупателей. Комиссия посетила магазины федеральных и региональных сетей, а также экорынки города.
Представители одного из рынков города отказались предоставить документы о поверке весового оборудования.
"По закону они обязаны каждый год проходить обслуживание. И это должно соблюдаться. Если торговая точка не прошла эту процедуру, то Росстандарт имеет право их наказать и наложить штраф. По результатам рейда крупных нарушений не выявлено. Но не везде стоят контрольные весы в торговом зале, чтобы потребитель мог самостоятельно проверить правильность взвешивания фасованного товара", – рассказал Андрей Щукин.
Проверять исправность весового оборудования в торговых точках региона единороссы будут до конца ноября.
Комментарии
Опаньки.
А по повышению цен на справки нарко-психдиспансера не хочет узнать? Обоснование их.
17:45
А при чем тут психушка? У них не должно повыситься.
Пускай походят, фэйсы свои засветят.
В Ермолинском магазине Ленина,173 весы настроены на прибавку 40 граммов. Перевешивали в Ярче и дома на электронных – результат один.
Да, ещё у них вечно нет сдачи.
В Ермолино по ул.80й Гвард. дивизии,20 тоже с весами засада. Ещё очень хитро считают несколько приобретений. Сначала взвешивают продуты из ассортимента в мешочках - одна цена за каждый. Потом итоговая цифра почему-то больше суммы слагаемых.
21.11.2019 18:01
- гость -
Пускай походят, фэйсы свои засветят.
Получается, что эта молодежь смелее тебя, анонимной интернетной тяфкалки...
P.s. Не люблю едро и все что с ними связано..
А зачем ходить в это Ермолино если знаешь, что там кидалово??