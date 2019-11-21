Кирилл Терешин показал, как выглядят "руки-базуки" после операции

Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-базуки, показал на видео, как выглядят его бицепсы после операции, сообщает РЕН ТВ. С тарелкой мяса в руках он на видео демонстрирует обновленные конечности, которые действительно стали чуть меньше.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что полностью удалить вещество из рук Кирилла невозможно. Она описала процесс искусственного наращивания мышц как хлеб, помещенный в банку с маслом. Ткани уже пропитались химикатом, и удалить можно только часть жидкости.

Информация о том, что Терешину будут проводить операцию, появилась в СМИ 12 ноября. Молодой человек обратился за помощью в одну из московских клиник.