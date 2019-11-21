В детсаду алтайского села потеплеет после жалобы родителей в Instagram Томенко

Жительница села Малоугренево Бийского района, которая зарегистрирована в Instagram под ником vip_tatyana_tretyakova, пожаловалась под одним из постов губернатора Виктора Томенко 20 ноября, что в местном детском саду очень холодно.

По словам жительницы, в детсаду "Теремок" температура в помещении группы "Родничок" была +16. В прошлом феврале доходило до +14.

"Об этой проблеме руководство сада, комитета, района в курсе. В феврале глава района приезжал на осмотр садика при такой температуре, обещал устранить эту проблему, было устное поручение комитету разрешить этот вопрос, думаю акты обследования должны быть, — написала женщина. — Промерзают стены от потолка. Летом во время ремонта ничего не решилось, нам, родителям, также не дали утеплить со стороны крыши потолок, так как там обработали противопожарными средствами. В группе выступает плесень. Нам сказали "дожалуетесь, закроют группу, детей расформируют по другим группам". А там формировать-то уже некуда".

По словам мама ребенка, родители в отчаянии, батареи в садике чуть теплые.

Специалисты краевого минобра поблагодарили женщину на сигнал и пообщеали оперативно дать ответ. И действительно, 21 ноября ей сообщили, что по обращению глава района с комиссией выехал в Малоугренево. Чуть позже жительница села подтвердила, что комиссия была и дело, "кажется, сдвигается с мёртвой точки". Она передала спасибо от всех родителей.

После этого она написала отдельный комментарий, резюмирующий, по ее мнению, ситуацию: "Мы давно поняли, что на местном уровне ничего не решают. Для меня всегда странным кажется такое безответственное отношение к детям, это самое первое о чем нужно заботится, благо педагоги и воспитатели в нашем селе чудесные, а с финансированием прям беда. Дай бог всем садикам и школам нашего края лучшего внимания".

Добавим, что страница в Instagram губернатора Виктора Томенко постепенно становится чуть ли не самым прямым каналом общения власти края с жителями региона.