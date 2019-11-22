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Бывших опекунов и лишенных родительских прав занесут в черный список

, ИА "Амител"
В Алтайском крае создадут специальный реестр
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2020 году в Алтайском крае появится реестр граждан, которые были лишены родительских прав и опеки. Информация будет занесена и в региональную, и федеральную базу данных, это исключит для них возможность усыновлять детей повторно, сообщила amic.ru депутат краевого Заксобрания, глава социального комитета Татьяна Ильюченко.

"Это сделано для того, чтобы исключить возможность усыновлять или брать опеку над детьми тем, кто в другом регионе был лишен родительских прав или опеки", – пояснила amic.ru Ильюченко.

Специальная база данных появится в стране 1 января следующего года. Информацию в нее будут вносить и органы местного самоуправления Алтайского края. Такие полномочия им передадут на сессии АКЗС в четверг, 28 ноября.

И они должны будут вести учет граждан:

  • лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;
  • отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей;
  • бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине.

В Алтайском крае 9,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 8,2 тысячи живут в приемных семьях, остальные в детских домах.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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