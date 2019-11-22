Алтайский бизнес "нагрузят" налогом, но не критически

С 1 января 2020 года компании и организации Алтайского края будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости не только за торговые и офисные центры, как раньше, но и еще за ряд объектов. Соответствующие поправки в региональное законодательство планируют рассмотреть депутаты на сессии 28 ноября.

Организации станут по-новому платить налог на принадлежащие им и поставленные на кадастровый учет жилые помещения, объекты незавершенного строительства, гаражи, машино-места, а также на любые жилые строения, садовые дома, хозпостройки, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества или индивидуального жилищного строительства. Это предусматривает проект поправок в региональный закон. Однако изменения вносятся в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ.

Напомним, ранее федеральные власти чуть было не приняли решение, которое могло оказаться критическим для многих компаний и весомым для всех жителей страны. Плату налога по кадастровой стоимости чуть было не распространили на "иные объекты" организаций, то есть по факту на всю недвижимость, имеющуюся в наличии у юрлиц. Туда могли попасть цеха, ангары, но главное – различные сети, трубопроводы, линии электропередачи и т.д. Это могло неминуемо сказаться и на всех жителях страны: они бы стали платить за свет, тепло, воду и т.д. по тарифам, учитывающим новые затраты.

Однако Минфин России быстро скорректировал это решение, дополнив список лишь некоторыми видами недвижимости. Они-то и вошли в проект поправок в алтайский закон.