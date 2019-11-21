Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее разводе с мужем

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что сообщение о планах Павла Чернышева развестись с Заворотнюк является ложью, сообщают "РИА Новости".

Ранее некоторые СМИ писали о том, что Чернышев решил уйти от супруги из-за тяжелой болезни.

"Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги", - говорится в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.

Также близкие Заворотнюк опровергли сообщения о ее смерти. О кончине артистки якобы рассказали врачи клиники, где она лежит.

"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", — отмечается в сообщении.

Сейчас они пытаются выяснить, кто является автором этих ложных сообщений.