Госдума приняла закон о запрете продажи устройств без российского ПО

Госдума приняла закон о предустановке российского ПО на смартфоны и ряд прочей техники, сообщает РИА "Новости".

Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности смартфоны, смарт-телевизоры и компьютеры. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Полный список гаджетов, программного обеспечения и способов его установки определит правительство.

За нарушение запрета на продажу устройств без российского ПО будут установлены штрафы: для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч. Этот документ пока не прошел первое чтение.