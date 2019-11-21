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Сбербанк отправил клиенту вместо кода подтверждения националистический призыв

, ИА "Амител"
Инцидент произошел из-за автоматического генератора кодов
Фото: m.bsn.ru

Фото: m.bsn.ru

Одному из пользователей Сбербанка в качестве кода подтверждения пришла фраза CRYVKILLJEWS, которую можно перевести как "Плачь, убивай евреев", сообщают "Известия".

Об этом пользователь Twitter рассказал на своей странице. Это сообщение стало предметом бурного обсуждения в интернете. 

В пресс-службе банка прокомментировали эту ситуацию. По словам представителя организации, это произошло из-за автоматического генератора кодов. 

"Механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника", – рассказал представитель Сбербанка.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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