Мединский пригрозил переносом иностранных фильмов в новогодние каникулы

Министр культуры РФ напомнил о праве его ведомства смещать фильмы в прокате, сообщает "Лента".
Картины могут поменять дату проката, если будут мешать отечественному кино. По словам чиновника, делается это исключительно "в интересах зрителей".
"Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается", – отметил Мединский.
Также чиновник назвал новогодние каникулы традиционным временем для проката российских лент и новогодних премьер.
Комментарии
ууу грозака какоф... только попробуй фильмы перенести, из отечественных только пару тройку и можно смотреть.
Вот прям заинтриговал выходом хорошего отечественного кино
Почему мои интересы должен выбирать этот персонаж? Пусть лучше на огонек идет к своим Соловьевым и Малышевой. Там его интересы, будет еще доморощенный выбирать не за себя.
Картины могут поменять дату проката, если будут мешать отечественному кино
а убытки киносетям кто возмещать будет...
он типа думает, что если в каникулы не будет нормальных фильмов то людям деваться будет некуда и они пойдут на говнофильмы российские? Ага щаз!
Сначала снимите фильмы на которые не прийдётся людей засталять идти!!!