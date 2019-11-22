Мединский пригрозил переносом иностранных фильмов в новогодние каникулы

Министр культуры РФ напомнил о праве его ведомства смещать фильмы в прокате, сообщает "Лента".

Картины могут поменять дату проката, если будут мешать отечественному кино. По словам чиновника, делается это исключительно "в интересах зрителей".

"Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается", – отметил Мединский.

Также чиновник назвал новогодние каникулы традиционным временем для проката российских лент и новогодних премьер.