Власти хотят получить от россиян 1 трлн на добровольные пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы за первый год внесут в нее около триллиона рублей, пишет РБК.

Ключевой показатель новой системы – объем добровольных взносов от ее участников. В 2021 году он должен достичь 0,98 трлн рублей, в 2022 – 1,54 трлн, в 2023 – 2,2 трлн, а в 2024 – 3 триллионов рублей.

Таким образом, ежегодный прирост средств составит 0,6-0,8 трлн от граждан. Минэкономразвития прогнозирует, что взносы на обязательное пенсионное страхование будут составлять 6,1 триллиона рублей.

Предполагается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля 2020 года.