Бывший депутат Барнаульской гордумы лишен ученой степени за плагиат в диссертации

Экс-депутат фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе V и VI созывов Иван Куц лишен ученой степени кандидата экономических наук. Информация опубликована на портале "Диссернет". Документ подписан первым замминистра науки и высшего образования России Григорием Трубниковым.

Экспертному совету Высшей аттестационной комиссии поступило заявление от межрегиональной общественной организации "Общество специалистов доказательной медицины" и ряда частных лиц о лишении Куца ученой степени кандидата экономических наук.

Бывший депутат получил ее в 2011 году по решению диссертационного совета Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Работа под названием "Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики" была защищена по специальности "Экономика и управление народного хозяйства".

По результатам исследования диссертации сотрудники ВАК пришли к выводу, что Куца следует лишить ученой степени и рекомендовали это Минобрнауки. 21 октября ведомство приняло данное решение.

Как напоминает "Банкфакс", претензии к диссертации депутата Барнаульской гордумы возникли еще в 2014 году, когда анализ показал заимствования примерно на 65% страниц. При этом весь материал взят из одной работы, сообщил сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин.