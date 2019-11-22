Бывший депутат Барнаульской гордумы лишен ученой степени за плагиат в диссертации

Экс-депутат фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе V и VI созывов Иван Куц лишен ученой степени кандидата экономических наук. Информация опубликована на портале "Диссернет". Документ подписан первым замминистра науки и высшего образования России Григорием Трубниковым.
Экспертному совету Высшей аттестационной комиссии поступило заявление от межрегиональной общественной организации "Общество специалистов доказательной медицины" и ряда частных лиц о лишении Куца ученой степени кандидата экономических наук.
Бывший депутат получил ее в 2011 году по решению диссертационного совета Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Работа под названием "Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики" была защищена по специальности "Экономика и управление народного хозяйства".
По результатам исследования диссертации сотрудники ВАК пришли к выводу, что Куца следует лишить ученой степени и рекомендовали это Минобрнауки. 21 октября ведомство приняло данное решение.
Как напоминает "Банкфакс", претензии к диссертации депутата Барнаульской гордумы возникли еще в 2014 году, когда анализ показал заимствования примерно на 65% страниц. При этом весь материал взят из одной работы, сообщил сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин.
Комментарии
Позорище
Позор.
Он стал "бывшим" до того как его лишили ученой степени или после? Если после, это месть? Все действующие САМИ писали свои диссертации?
Вы думаете он знал, что в работе плагиат? Уверен, что работу он сам не писал.
Надо еще у всех в администрации проверить. У Химочки, например.
Напрасно думаете, что он эту работу не писал. Он её даже не читал. Бесстыжая семейка.
Куца обкуцали?
дырка поди уже тоже учёную степень имеет?
Я помню интервью с ним
- на каком факультете вы учитесь
- юрист я