Уральская группа "Курара" выпустила клип на песню "Барнаул" с альбома "Кафка", назвав саму композицию лирическим посвящением одному из любимых городов. Клип снимали в Екатеринбурге.

Авторы клипа рассказали "Медузе" о своей новой работе. По словам вокалиста Олега Ягодина, Барнаул для "Курары" как Твин Пикс или город Зеро – самый дальний и маленький город в сибирских турах с самыми благодарными людьми. "Речь и не о Барнауле, и не о Екатеринбурге, а об этой вечной дороге, которую мы так любим и в которой сливаются дома, люди, названия. И только за углом, раз, и какой-нибудь архитектурный шедевр, по которому мы узнаем, что уже были в этом месте", – пояснил он смысл клипа.

Режиссер клипа Арнольд Железцов отметил, что этот музыкальный фильм посвящается хранителям городов: "Он адресован городам бесов, городам призраков, городам героев. Современным метрополиям нужна созвучная с ними музыка, им необходимо право голоса, право на воспоминания. "Барнаул" в этом смысле – урбанистический культурный код".

Напомним, "Курара" приезжала в Барнаул в апреле 2017 года. Это был их второй приезд в город, первый – в 2013 году.