Толстяк из Барнаула похудел, превратился в красавчика и начал мстить девушкам

В Новосибирской области разыскивают альфонса, которого прозвали Мажориком, пишет "КП-Новосибирск". Молодой человек родом из Барнаула, ранее судимый за кражи и мошенничество.

Как отмечает издание, настоящее имя Мажорика Ярослав, ранее он был 160-килограммовым парнем, но похудел и стал мстить девушкам – "кидать" влюбленных в него сибирячек на деньги. В распоряжении редакции есть и приговоры районных судов Барнаула за имущественные преступления.

Выяснилось, что в жертвы альфонс подбирает девушек с ипотекой, обещает им билеты на Бали или на Гоа по выгодной цене – а затем исчезает с деньгами. Другим обещает помочь "купить права" или сдать экзамен по вождению за взятку. Но больше всего его привлекают золотые украшения.

В июле 2016 года Ярослав уже был осужден за мошенничество и хищения на сумму более 120 тыс. рублей, но тогда получил условный срок. Почти через год, несмотря на непогашенную судимость, он обокрал квартиру, которую раньше снимал и оставил себе дубликат ключей. В мае 2017 года Ленинский районный суд Барнаула признал его виновным и назначил два года в колонии общего режима.

Оказавшись на свободе, Мажорик уехал в Новосибирск. Там он познакомился с 32-летней женщиной, несколько раз сводил ее в кафе, где даже сам за все заплатил. Рассказал историю про "больную любовь", трудные отношения и безуспешные попытки завести ребенка. Новые отношения привели к пропаже из квартиры "возлюбленной" драгоценностей и других вещей.

Как пишет издание, Ярослав мстит женщинам за разбитое сердце. Дело в том, что его, когда он был толстяком, бросила вторая половинка. "В свое время Яша действительно растолстел, его из-за этого девушка бросила. Потом со 160 килограммов он похудел до 90", – рассказал его друг.

Впрочем, как утверждает сам Ярослав, в Новосибирске он стал жертвой шантажа. По его словам, девушка, купившая квартиру на условиях ипотеки, решила воспользоваться непогашенной судимостью молодого человека и обвинила во всех грехах, написав заявление в полицию: "Я готов был отдать ей деньги прямо в отделении, чтобы эта меркантильная особа прекратила меня преследовать и давить на больное. Когда мы познакомились, я заботился о ней, платил за все, и она это не отрицает. Но потом уехал на неделю в командировку в Барнаул и прекратил с ней общение – в ответ получил заявление в полицию".

Также Ярослав рассказал, что в Барнауле у него новая возлюбленная.