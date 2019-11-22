Барнаульские единороссы услышали призыв Медведева "не ставить людей на колени"

Власть Барнаула и представители "Единой России" обсудили проблемы горожан / Фото: barnaul.org

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк в четверг, 21 ноября, встретился с депутатами фракции "Единая Россия" в местной Думе и главами районных администраций, сообщает мэрия города. На мероприятии обсудили в том числе и возможности улучшения работы с гражданами.

На мероприятии Франк отметил, что необходимо выстроить системную работу с обращениями граждан: "Нужно исполнить данные избирателям обещания, при этом учитывая текущие обращения граждан". Также участники встречи договорились о проведении собраний с участием жителей, депутатов и представителей власти, для того чтобы население могло рассказать об актуальных проблемах своего района.

Что касается итогов работы, то, как отметил председатель городского комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко, выполнены не все наказы избирателей. Речь идет о просьбах жителей города, которые были получены в ходе выборов в думу.

Как было отмечено, за два года из 510 наказов выполнено 297 (58,2%), в стадии реализации находится 58 (11,4%), а также ведется работа по выполнению еще 103 наказов (20,2%). Проблемными являются 52 наказа (10,2%), исполнение которых технически сложно реализуемо либо является дорогостоящим и экономически неэффективным, подчеркнул Есипенко.

Если наказы расположить по актуальности, то на первом месте вопросы дорожного хозяйства, организации дорожного движения, благоустройства, озеленения и транспорта – с ними связано 272 наказа (53,3%). На втором месте вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворовых и прилегающих территорий (190 наказов, 37,3%). Часть просьб связана с вопросами энергетики и газификации (19 наказов, 3,7%), социальной сферы (13 наказов, 2,5%), потребительского рынка (8 наказов, 1,6%).

По итогам встречи Франк дал распоряжения. К примеру, самые острые вопросы, затронутые на мероприятии, решено отдельно вынести на обсуждение в рамках круглых столов с участием всех заинтересованных лиц.

Напомним, 20 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к партии "Единая Россия", председателем которой он является, с просьбой наладить работу с людьми на местном уровне. "Работа по защите прав граждан – это наша общая задача", – обратился он к коллегам по партии. Сделать это необходимо для того, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться к президенту и председателю правительства с просьбой решить какие-либо проблемы.

Такое обращение Медведев сделал после резонансного случая, который произошел с ним 13 ноября в Алтайском крае. В этот день он посетил село Санниково, где пенсионерка "бросилась в ноги" с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения в течение нескольких лет. Премьер поручил сделать все возможное, но вернуть горячую воду жителям села.