В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей

Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".

"Видимо, Минздрав совершил ошибку, которая будет исправлена. Мы об этом информировали и Минздрав, и МВД, и правительство РФ, чтобы эту проблему решить комплексно раз и навсегда", – сказал Буксман.

По его словам, истинная проблема, которую пытается решить Минздрав, заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о наркоманах или алкоголиках. В результате такие граждане получают водительские права.

Напомним, ранее сообщалось, что при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на наркотики, а также кровь для выявления хронического алкоголизма. При этом обследование можно пройти только в специализированных учреждениях, а цена его вырастала до десяти раз.

Документ должен был вступить в силу 22 ноября. Между тем, введение новых правил отложили до 1 июля 2020 года. Во-первых, инициатива вызвала критику со стороны автомобилистов. Во-вторых, практически во всех регионах страны перед наркологическими диспансерами выстроились огромные очереди. В-третьих, проект Минздрава раскритиковал президент РФ Владимир Путин, назвав его "чушью какой-то".