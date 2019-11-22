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Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года

, ИА "Амител"
Изменения в получении обязательных для водителей справок должны были вступить 22 ноября
Салагай рассказал об обеспокоенности граждан России / Фото: medvestnik.ru

Салагай рассказал об обеспокоенности граждан России / Фото: medvestnik.ru

Минздрав перенес дату вступления в силу нового порядка получения медицинских справок для водителей, рассказал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", – написал Салагай.

Напомним, изменения в приказ Минздрава № 344н, регламентирующие порядок получения обязательного для водителей документа, должны были вступить 22 ноября. Всем автомобилистам предписывалось сдавать кровь для определения маркера CDT, указывающего на заболевание алкоголизмом.

Кроме того, для проверки наличия психоактивных веществ (например, амфетаминов, барбитурата, каннабиноидов, кокаина, метадона, опиатов) придется сдавать и мочу. Если анализ покажет положительный результат, водитель должен будет пройти дополнительную комиссию в наркологическом диспансере.

Нововведение вызвало панику среди автомобилистов. По всей стране у клиник, выдающих справки, выстроились огромные очереди. Люди хотели получить медицинские справки по старым ценам, поскольку с 22 ноября стоимость медосмотра должна была повыситься в несколько раз.

Нововведение прокомментировал и президент России Владимир Путин. "Это чушь какая-то", – резюмировал президент. По его словам, МРОТ в стране составляет 11280 рублей и получают такую зарплату 3,2 млн человек, при этом сумма, которую придется отдать за получение справки, составит половину такой зарплаты.

Также Салагай сообщил, что Минздрав 21 ноября утвердил новый приказ, согласно которому при проведении медосмотров водителей будут проверять на алкоголизм и наркоманию с 1 июля 2020 года. Судя по всему, к этому сроку в ведомстве доработают документ, который должен был вступить в силу 22 ноября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.11.2019 08:41
Зануда

блахадетели )))

22.11.2019 08:55
месный

ага, всётаки этот тест на CDT будет но тока попозже

22.11.2019 08:57
- гость -

поздняк, УЖЕ ОЧЕРЕДЬ ОПЯТЬ ВСЕ ЗАНЯЛИ

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