На бесплатном семинаре в Барнауле раскроют секреты конкурентоспособности

Cделать первый шаг и начать делать по-другому – это не так сложно. Бизнес-день "Белая пятница продаж", который состоится 6 декабря 2019 года, дает возможность узнать о новых инструментах для развития компании и применить их в своей деятельности.
На мероприятии выступят профессионалы маркетинга и продаж Роман Полосьмак, Александр Грин и Андрей Емельянов.
"Белая пятница" даст ответы на вопросы:
- почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь двух новых;
- какие существуют инструменты для быстрого старта продаж в сети;
- как побороть хаос и координировать работу сотрудников из любой точки мира;
- четыре шага по увеличению количества клиентов без затрат;
- зачем нужен CRM-маркетинг и как он сохранит ваших клиентов;
- как деловая речь влияет на бизнес;
- почему одному сотруднику продажи даются легко, а другому нет;
- как составить схему сбора обратной связи.
Также будет подробный разбор заранее отобранных сайтов с анализом всех плюсов и минусов и много другой полезной информации.
Бизнес-день будет полезен собственникам бизнеса, руководителям отделов, маркетологам, IT–директорам и менеджерам по персоналу.
Посмотреть программу бизнес-дня можно здесь и зарегистрироваться.
Участие в мероприятие бесплатное, но необходима регистрация. Спешите, количество мест ограничено. До окончания регистрации осталось семь дней.
Подробности можно уточнить в компании "Алтасиб" по телефону: 8 (3852) 555-807 или по адресу электронной почты: uka@altasib.ru.
Бизнес-день "Белая пятница продаж"
Конференц-зал издательского дома "Алтапресс"
г. Барнаул, ул. Короленко, д. 107
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