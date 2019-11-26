На бесплатном семинаре в Барнауле раскроют секреты конкурентоспособности

Cделать первый шаг и начать делать по-другому – это не так сложно. Бизнес-день "Белая пятница продаж", который состоится 6 декабря 2019 года, дает возможность узнать о новых инструментах для развития компании и применить их в своей деятельности.

На мероприятии выступят профессионалы маркетинга и продаж Роман Полосьмак, Александр Грин и Андрей Емельянов.

"Белая пятница" даст ответы на вопросы:

почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь двух новых;

какие существуют инструменты для быстрого старта продаж в сети;

как побороть хаос и координировать работу сотрудников из любой точки мира;

четыре шага по увеличению количества клиентов без затрат;

зачем нужен CRM-маркетинг и как он сохранит ваших клиентов;

как деловая речь влияет на бизнес;

почему одному сотруднику продажи даются легко, а другому нет;

как составить схему сбора обратной связи.

Также будет подробный разбор заранее отобранных сайтов с анализом всех плюсов и минусов и много другой полезной информации.

Бизнес-день будет полезен собственникам бизнеса, руководителям отделов, маркетологам, IT–директорам и менеджерам по персоналу.

Посмотреть программу бизнес-дня можно здесь и зарегистрироваться.

Участие в мероприятие бесплатное, но необходима регистрация. Спешите, количество мест ограничено. До окончания регистрации осталось семь дней.

Подробности можно уточнить в компании "Алтасиб" по телефону: 8 (3852) 555-807 или по адресу электронной почты: uka@altasib.ru.

Бизнес-день "Белая пятница продаж"

Конференц-зал издательского дома "Алтапресс"

г. Барнаул, ул. Короленко, д. 107