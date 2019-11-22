Путин рассказал о причинах гибели людей на военном полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил посмертно ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Росатома", которые погибли под Северодвинском 8 августа.
Как заявил глава государства, погибшие выполняли важную миссию, которая не является рядовой работой – они разрабатывали передовое оружие, чтобы обеспечить для будущих поколений мир, пишет РИА "Новости".
"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", – отметил Путин.
Напомним, 8 августа на полигоне Нёнокса при испытании реактивной установки произошел взрыв. В результате погибло пять человек, шесть получили ранения.
Комментарии
Правда — это ложь Свобода — это рабство Мир — это война Незнание — сила!!!
Ну и где тут причины?)))
Что то я тож причин не нашел. АМИК???? У вас редакторы совсем что ли обнаглели? Заголовок один а новость другая!
Нам не интересны оправдания президента и прикрытие штанов виновных - нам интересны причины!
Это ошибка конструкторов? Или не соблюдение правил безопасности, или сборка с нарушением конструкторской документации, или терракт или что? И кто ответит за эти смерти, кто виновен.
Ту 10:36
Я так понимаю, вы эту ересь несете в ответ на слова Путина, что погибшие занимались разработкой оружия, а значит обеспечивали мир?
А вы с этим не согласны?
Вы считаете не ядерный паритет удержал мир от Третьей мировой войны?
10:46
Причины - чп при испытании нового вооружения. Или вы русскому языку не обучены?
оружие передовое они там разрабатывали...
даже во времена СССР коммунистам хватила ума от такого оружия отказаться, а у этих походу с головой конкретные проблемы
Местная, ты пиндосам про их башку расскажи.