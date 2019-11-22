Путин рассказал о причинах гибели людей на военном полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил посмертно ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Росатома", которые погибли под Северодвинском 8 августа.

Как заявил глава государства, погибшие выполняли важную миссию, которая не является рядовой работой – они разрабатывали передовое оружие, чтобы обеспечить для будущих поколений мир, пишет РИА "Новости".

"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", – отметил Путин.

Напомним, 8 августа на полигоне Нёнокса при испытании реактивной установки произошел взрыв. В результате погибло пять человек, шесть получили ранения.