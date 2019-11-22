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Новости

Депутат Госдумы предложил платить второй маткапитал

, ИА "Амител"
Эта норма должна распространиться на детей, которые родились в 2019-м
Беременность / Фото: pixabay.com

Беременность / Фото: pixabay.com

Депутат Государственной Думы Сергей Иванов предложил выплачивать еще один материнский капитал женщинам, которые родили или усыновили четвертого ребенка. Соответствующий законопроект он внес в нижнюю палату парламента, сообщает РИА "Новости".

 

Согласно инициативе, претендовать на второй маткапитал смогут женщины, которые родили или усыновили четвертого ребенка начиная с 2019 года. В пояснительной записке говорится, что это право должны предоставить женщинам вне зависимости от того, воспользовалась ли она маткапиталом за рождение второго ребенка или нет.

Сергей Иванов считает, что это стимулирует людей создавать большие семьи и позволит обеспечить им достойную жизнь. По его мнению, эта норма не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

Напомним, программа материнского капитала существует в России с 2007 года, ее действие продлили до конца 2021 года. Сейчас маткапитал могут получить женщины, которые родили или усыновили второго ребенка, а также последующих детей, если ранее не получали сертификат. Его размер составляет 453 тыс. рублей.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.11.2019 11:08
- гость -

которые родили или усыновили четвертого ребенка.

Жесть. А когда маткапиталл у них закончится, начнется я же многодетная мать, соберите моих детей в школу?..

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