Куда и когда можно сдать бахилы и старые джинсы в Барнауле

39 точек раздельного сбора мусора будут расположены в разных районах города. В этот раз барнаульцам можно будет сдать старые джинсы, бахилы и невспененный полистирол.
Традиционно будут работать и мобильные центры сбора. Все вторсырье пойдет на переработку, сообщает организатор акции "Мусора Больше Нет".
Точки сбора вторсырья
Стационарные точки: 10:00-13:00 – Парк спорта им. Смертина, 12:00-15:00 – "Геомаркет".
Мобильный раздельный сбор:
- 10:00-13:00 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (летний садовый павильон)
- 10:00-10:30 – Северо-Западная, 226 (район поликлиники №10)
- 10:40-11:10 – ТРЦ "Огни"
- 11:20-11:40 – Малахова, 62
- 11:50-12:10 – Малахова, 44
- 12:20-12:40 – Глушкова, 2
- 12:50-13:10 – Титова, 9
- 10:00-10:20 – Малахова, 126а ("Холди")
- 10:30-10:50 – Малахова, 123
- 11:00-11:20 – "Квартал 2000" (между Взлетной, 13 и 7)
- 11:30-11:50 – Малахова, 152
- 12:00-12:30 – пл. Адмирала Кузнецова
- 12:40-13:00 – ЖК "Балтийская крепость"
- 10:00-10:20 – Телефонная, 54
- 10:30-10:50 – Юрина, 118
- 11:00-11:20 – парк "Эдельвейс" (с Юрина)
- 11:30-11:50 – Юрина, 303
- 12:00-12:20 – Народная площадь
- 12:30-12:50 – мкрн Дружный
- 13:05-13:25 – пл. Жукова
- 10:00-10:40 – Чайковского, 19
- 11:00-11:30 – Змеиногорский тракт, 104 п/5
- 11:55-12:25 – Крупской, 143
- 12:35-13:00 – Красноармейский, 131
- 10:00-10:20 – Комсомольский, 44
- 10:30-10:50 – Чкалова, 57
- 11:00-11:20 – Союза Республик, 44
- 11:30-11:50 – Комсомольский, 87
- 12:00-12:20 – ТРЦ "Пионер"
- 10:00-10:20 – Власиха, Мамонтова, 49
- 10:30-10:50 – Пригородный, ул. Жданова, 20
- 11:00-11:20 – Новосиликатный, Новосибирская, 16в
- 11:40-12:10 – Энергетиков, 2
- 12:20-12:40 – Павловский тракт, 305г
- 12:55-13:15 – Спутник, Кленовая, 8
- 11:00-12:00 – ТРЦ "Гулливер".
На переработку принимается:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (твердый на всех точках, мягкий – на стационарных);
- стекло, макулатура, металл;
- одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
- ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.);
- картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, СD /DVD-диски, просроченные медикаменты (будут утилизированы);
- помощь для приюта "Ласка" (лекарства для животных, игрушки, миски).
Не принимаются батарейки, пластик без маркировки, пластик 3, 7 видов, вспененный полистирол, пенопласт, смешанные пластики (например, С/РР, РЕТ/LDPE), ртутные энергосберегающие лампы и градусники.
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