Куда и когда можно сдать бахилы и старые джинсы в Барнауле

39 точек раздельного сбора мусора будут расположены в разных районах города. В этот раз барнаульцам можно будет сдать старые джинсы, бахилы и невспененный полистирол.

Традиционно будут работать и мобильные центры сбора. Все вторсырье пойдет на переработку, сообщает организатор акции "Мусора Больше Нет".

Точки сбора вторсырья

Стационарные точки: 10:00-13:00 – Парк спорта им. Смертина, 12:00-15:00 – "Геомаркет".

Мобильный раздельный сбор:

10:00-13:00 – гипермаркет "Леруа Мерлен" (летний садовый павильон)

10:00-10:30 – Северо-Западная, 226 (район поликлиники №10)

10:40-11:10 – ТРЦ "Огни"

11:20-11:40 – Малахова, 62

11:50-12:10 – Малахова, 44

12:20-12:40 – Глушкова, 2

12:50-13:10 – Титова, 9

10:00-10:20 – Малахова, 126а ("Холди")

10:30-10:50 – Малахова, 123

11:00-11:20 – "Квартал 2000" (между Взлетной, 13 и 7)

11:30-11:50 – Малахова, 152

12:00-12:30 – пл. Адмирала Кузнецова

12:40-13:00 – ЖК "Балтийская крепость"

10:00-10:20 – Телефонная, 54

10:30-10:50 – Юрина, 118

11:00-11:20 – парк "Эдельвейс" (с Юрина)

11:30-11:50 – Юрина, 303

12:00-12:20 – Народная площадь

12:30-12:50 – мкрн Дружный

13:05-13:25 – пл. Жукова

10:00-10:40 – Чайковского, 19

11:00-11:30 – Змеиногорский тракт, 104 п/5

11:55-12:25 – Крупской, 143

12:35-13:00 – Красноармейский, 131

10:00-10:20 – Комсомольский, 44

10:30-10:50 – Чкалова, 57

11:00-11:20 – Союза Республик, 44

11:30-11:50 – Комсомольский, 87

12:00-12:20 – ТРЦ "Пионер"

10:00-10:20 – Власиха, Мамонтова, 49

10:30-10:50 – Пригородный, ул. Жданова, 20

11:00-11:20 – Новосиликатный, Новосибирская, 16в

11:40-12:10 – Энергетиков, 2

12:20-12:40 – Павловский тракт, 305г

12:55-13:15 – Спутник, Кленовая, 8

11:00-12:00 – ТРЦ "Гулливер".

На переработку принимается:

пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (твердый на всех точках, мягкий – на стационарных);

стекло, макулатура, металл;

одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;

ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.);

картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, СD /DVD-диски, просроченные медикаменты (будут утилизированы);

помощь для приюта "Ласка" (лекарства для животных, игрушки, миски).

Не принимаются батарейки, пластик без маркировки, пластик 3, 7 видов, вспененный полистирол, пенопласт, смешанные пластики (например, С/РР, РЕТ/LDPE), ртутные энергосберегающие лампы и градусники.