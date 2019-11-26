Глава алтайского Минфина – о нежадности властей, бюджете и зарплатных приоритетах

28 ноября депутаты краевого Заксобрания утвердят бюджет края на 2020-2022 годы. О том, равномерно ли повысят зарплаты бюджетникам, упадут ли акцизы от остановки "Иткуля", сколько потратят на дороги и за что будут жестче спрашивать с городов и районов, amic.ru рассказал Данил Ситников, зампредседателя правительства края, глава минфина.

"Остатки – не просто кучка денег"

– На 2020 год проектом бюджета края предусмотрен рост фонда оплаты труда (ФОТ) для большинства бюджетников на 8,7%. Будет ли он равномерным для всех? То есть может так случиться, что условно медикам повысят зарплаты на 10%, а воспитателям – на 5%?

– Критерии роста зарплат установлены в указах президента от мая 2012 года. Например, для врача – 200% от среднего трудового дохода в регионе, для медперсонала, учителей – 100%. Исходя из этих индикативов каждая категория работников и должна будет получить свой объем зарплат. Скажем, средняя заработная плата врача зависит от категории, нагрузки, должности, и так практически в каждой отрасли.

– По итогам 2018 года в бюджете края остались переходящие средства, которые позволили в этом году заметно повысить зарплату бюджетникам. Может ли ситуация повториться в следующем году?

– Ваш вопрос состоит из двух частей: про рост зарплат и про итоги исполнения бюджета. По итогам исполнения бюджета в 2018 году ФОТ в нем составил порядка 35 млрд рублей. В 2019 году после внесения изменений в мае и в октябре он составит более 40 млрд рублей. 5 млрд – это очень серьезный рост, даже по среднероссийским меркам.

Что касается текущего исполнения. Действительно, в мае мы увеличили дефицит бюджета на 5 млрд рублей, что позволило нам в том числе повысить зарплату. Сейчас непросто спрогнозировать, с каким мы будем остатком по итогу исполнения бюджета за 2019 год. Остатки – это ведь не просто некая кучка денег. Они имеют достаточно сложную структуру.

Федеральные средства имеют целевое назначение, предоставляются под определенные условия, а если они не были выполнены, то средства подлежат возврату.

При возможных корректировках бюджета в 2020 году зарплата, доходы граждан – наш приоритет. Конечно, эта тема будет рассматриваться первым делом.

"Нельзя говорить, что кто-то сидит на деньгах"

– Бюджет региона за 2018 год был выполнен с профицитом. Некоторые депутаты задают вопрос: как в таких условиях можно говорить, что на что-то денег не хватает? Как вы ответите на эти вопросы, что власти края сидят на мешке денег и жадничают, не желая отдавать их населению?

– Первое. Когда бюджет исполняется с профицитом, это некий сигнал руководству органов исполнительной власти: мы не приняли всех необходимых решений, не освоили определенную часть денег. То есть мы не достигли каких-то показателей. И значит, нам нужно работать максимально эффективно, правильно выстраивать рабочие планы, графики проведения конкурсных процедур и т.д.

Второе. Все средства идут на реализацию задач, поставленных федерацией и реализуемых в крае. Говорить о том, что кто-то сидит на деньгах и кому-то не дает – неверно. Выше мы уже говорили, что в мае мы внесли поправки на 5 млрд и сейчас поправили еще практически на 4 млрд. Появляются возможности – мы сразу направляем средства на решение задач в регионе.

"Иткульский завод не платит напрямую акцизы в бюджет края"

– Есть ли риски, что сократятся поступления каких-то доходов? Скажем, в прошлом году из-за изменений в Налоговом кодексе "выпали" 2 млрд рублей налога на движимое имущество организаций. Будет ли что-то подобное в 2020 году?

– Мы не ожидаем каких-то особых глобальных изменений ставок или налогооблагаемой базы. Но небольшие поправки все же будут. В частности, от налога на прибыль освободили бюджетные учреждения, которые получают доход от оказания внебюджетных услуг: театры, музеи, библиотеки теперь не будут платить. Существенно? Наверное, не очень. Освобождены от НДФЛ выплаты, связанные с переездом в сельскую местность врачей. Существенно? Тоже вряд ли. Так что в целом доход 2020 года по доходам сопоставим с 2019-м.

– Внесите, пожалуйста, ясность: все-таки выпадают или нет доходы по акцизам на алкоголь из-за остановки производства на Иткульском спиртзаводе? Об этом шли дискуссии.

– Что происходит с акцизами на алкоголь? Начиная с 2017 года изменилась схема их зачисления, постоянно увеличивается доля отчислений в региональные бюджеты, но не по факту нахождения предприятия-акцизоплательщика, а по факту работы Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), то есть розничных продаж.

Как получается "итого"? Производитель алкоголя уплачивает акциз, тот поступает в федеральный бюджет, дальше он в виде дохода от акцизов распределяется Федеральным казначейством по регионам России на основании системы контроля розничных продаж. То есть Иткульский завод не платил акциз напрямую в бюджет края. Поэтому некорректно говорить, что остановка производства на нем напрямую повлияла на поступления.

Иткульский спиртзавод начинает возобновлять производство.

– Почему же налоговая говорила о падении своих показателей по акцизам?

– Налоговая оценивает поступления по конкретному плательщику. А куда дальше и как расщепляется сумма – это уже компетенция не налоговой службы, а федерального казначейства. В целом мы не теряем: объем поступлений от акцизов на алкоголь у нас около 1,3 млрд рублей.

"По дорогам кто-то "просел", а кто-то выиграл"

– Федерация перераспределяет ведь и акцизы на топливо. Выиграет ли от этого край?

– Сейчас акцизы на ГСМ составляют 7 млрд рублей. Они являются основным источником формирования дорожного фонда региона. Это 58% – доля, поступающая в бюджет Алтайского края. К 2024 году, по федеральному законодательству, доля субъекта возрастет до 100%. Например, в 2020 году она уже составит 67%.

– Каким будет объем дорожного фонда края в 2020 году?

– Он составит 10,8 млрд рублей. Это поступления от акцизов – 7 млрд, от транспортного налога – 2,2 млрд, от штрафов – около 600 млн и другие источники.

Кроме того, в течение года, как правило, принимаются решения по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас мы видим цифру в 1,049 млн рублей.

Плюс есть расходы на сельские дороги общим объемом около 188,5 млн рублей – это дороги до сельхозпредприятий, имеющих важное значение в жизни села.

Также в течение года могут быть дополнительные поступления из федерации. Например, в 2019 году они составили более 1 млрд рублей. Часть этих средств пошла на ремонт дорог, пострадавших от паводка, часть – на строительство и реконструкцию автотрасс и уникальных искусственных дорожных сооружений.

– В прошлом году изменили порядок распределения средств на дороги между городами и районами. Это должно было навести порядок. Некоторые местные власти переживали, что им не хватит даже на уборку снега. Прошел год. Случился где-то коллапс? Появился ли порядок?

– Действительно, начиная с января 2019 года при расчете муниципальных дорожных фондов мы стали учитывать не только протяженность, но и виды дорожного покрытия. Абсолютно понятно, что содержать асфальтовую дорогу дороже, чем грунтовую в поле.

Часть муниципалитетов по этим причинам "просела", конечно. Часть – выиграла. Понимая объективные причины, в правительстве приняли решение о компенсации выпадающих доходов тем районам, у которых они снизились. Свои обязательства мы выполнили.

В 2020 году методика будет сохранена. Но мы уже на старте на 100 млн рублей увеличиваем муниципалитетам дотации на выравнивание бюджетов – до 1,6 млрд, 1 млрд закладываем на субсидии на зарплату, приняли ряд других решений. В нашем понимании эти механизмы дают муниципалитетам возможность планировать свою работу.

"Есть те, кто не вылазит из резервного угля"

– С 2015 года муниципалитеты получают из краевого бюджета деньги на расчеты за уголь. Но уже два года обсуждается вопрос, насколько эффективна эта мера поддержки: деньги выделяются, а долги остаются. Вам эти затраты кажутся оправданными?

– Ежегодно предусматривая эти средства мы и сами себе, и муниципалитетам такой вопрос задаем. Да, на 2020 год мы вновь выделяем 640 млн рублей. Еще 140 млн предусмотрены на резервный уголь.

У нас есть муниципалитеты, к слову, которые вообще никогда не пользуются резервным углем: они живут с учетом собственных возможностей и нашей финансовой помощи. А есть районы и города, которые не вылазят из резервного угля и постоянно просят реструктуризировать долг за него.

– Но край может спросить с муниципалитета: "Вот на такую задачу тебе дали столько-то денег, покажи, как ты их тратишь и почему задача не решается?"

– Ну конечно, мы не просто так отдаем деньги и забываем. Все виды субсидий из краевого бюджета предусматривают заключение соглашений с органами местного самоуправления, в которых фиксируются обязательства муниципалитетов по достижению тех или иных показателей, и затем идет анализ и спрос об их достижении.

"Пусть будет прибрано, аккуратно и тихо"

– В мае вы проводили встречу с финансистами из районов и городов. И одна из тем, которую вы там затронули – неэффективная работа административных комиссий, которые следят за соблюдением порядка, благоустройства и т. д. Они выписывают штрафов меньше, чем выделяется средств на их содержание. Почему?

– Действительно, мы тратим ресурсы на содержание этих комиссий. В прошлом году, например, 18 млн рублей. А штрафов они выписали на 4,7 млн. И заплатили, конечно, не все.

О чем мы говорим? Покажите результаты работы, которая делается на выделенные средства. Их работа в нашем понимании может иметь два сценария. Первый: все прибрано, аккуратно, чисто и тихо – и тогда нам говорят, что штрафовать некого. Вторая: ситуация не очень хорошая, комиссии работают – и тогда вот штрафы.

Есть муниципалитеты, где комиссии занимаются своей работой добросовестно, тот же Барнаул. А есть, где в принципе ничего делать не хотят. Есть и те, которые говорят, что работают, но всем делают замечания, а не выписывают штрафы.

Мы готовы к ответу, что все на территории хорошо и поэтому нет штрафов. Пусть у всех все будет хорошо.

Но как на самом деле часто происходит? У одного за забором свалка, у другого. Это все начинает гореть, тлеть, возникают угрозы имуществу, человеческим жизням и т. д. То есть начинается-то все с малого – бумажку кто-то бросил, а другой сверху добавил. Последствия могут оказаться гораздо тяжелее. Нельзя говорить, что это какая-то мелкая тема.

"Вместо пустыря – детская площадка"

– Есть довольно распространенное мнение, что с приходом Томенко изменились приоритеты, подходы к бюджетной политике. Это так, по вашим наблюдениям?

– Есть темы, на которые мы всегда обращали внимание. Первая – это доходы граждан. У нас есть четкие ориентиры на рост зарплат.

Вторая – социальные выплаты. Ни одна выплата у нас никуда не потерялась. Мы продолжаем индексацию и исполнение всех обязательств.

Третья – увеличение расходов на поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций. На субсидирование банковской процентной ставки в 2020 году мы предусмотрим рост более чем в два раза.

Также мы уделяем большое внимание поддержке местных инициатив. Это очень серьезный проект. 2019 год мы начинали со 100 млн рублей. В ходе проведения конкурсных процедур дошли до 127 млн. Получили огромное число заявок. На 2020 год планировали 200 млн рублей, уже совместно с депутатами повысили до 250 млн. Это, конечно, радует – инициатива идет от населения. Когда в селе много лет стоит пустырь, а потом вместо него появляется детская площадка, люди принимают это очень хорошо.

На "социалку" — больше 70%

– Как изменятся доходы и расходы в проекте закона о краевом бюджете на 2020-2022 годы ко второму чтению? За счет каких источников произошли изменения? На какие цели направят средства?

– 19 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. В нем утверждены уточненные параметры объема финансовой помощи регионам. С учетом изменений пересмотрены и увеличены доходы и расходы краевого бюджета на 10,665 млрд рублей.

Общий объем доходов на 2020 год запланирован в сумме 112,4 млрд рублей, темп роста к 2019 году – 112%. Налоговые и неналоговые доходы предполагаются в объеме 56,757 млрд рублей, что на 8% выше текущего года. Объем безвозмездных поступлений составит 55,660 млрд, или 116% к 2019 году.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 29,522 млрд рублей, это выше объема 2019 года на 2,684 млрд, или 110%. Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составят 3,066 млрд рублей, рост к 2019 году – 146%.

Расходы краевого бюджета на 2020 год запланированы в сумме 118 млрд рублей, темп роста к 2019 году – 112%. Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы: образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составят более 70%.

Дефицит не изменится и составит в 2020 году 5,664 млрд рублей.