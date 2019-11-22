Более трех тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 22 ноября

Из краевой столицы в ночь на 22 ноября вывезли 3169 кубометров снега, на городских улицах 106 единиц снегоуборочной техники, сообщает мэрия Барнаула.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Космонавтов, Красноармейского, Комсомольского, улиц Челюскинцев, Гущина, Юрина, Г. Исакова, Солнечная Поляна, Попова, Малахова, Кащеевой, Шукшина, Кавалерийской, Островского, Э. Алексеевой, А. Петрова, Покровской, 42-й Краснознаменной Бригады, 2-й Северо-Западной, Советской Армии, 12-й Западной", – обозначили в администрации города фронт проведенных работ.

Также проведена обработка проезжей части реагентами, на это израсходована 171 тонна песчано-соляной смеси.

В пятницу днем, 22 ноября, на дороги города выйдут 73 единицы техники, в том числе один пескоразбрасыватель, 19 коммунальных машин, четыре трактора со щетками и 14 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. Семь фронтальных погрузчиков, два снегопогрузчика и 21 самосвал работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы.

74 дворника и 33 грузчика вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Космонавтов, Калинина, улиц Малахова, Юрина, Попова, А. Петрова, Ускова, Взлетной, проезда Северного Власихинского.