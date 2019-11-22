Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала Пятому каналу свое высказывание в адрес жителей города.

"Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин. Рядом с домом грязно, моя первая реакция – взять и убрать", – сказала Лесонен. Она подчеркнула, что отношение к чистоте важнее, чем то, где работает человек, который указал людям на грязь.

Также Лесонен выразила надежду, что ее поступок станет "примером для жителей города, в котором они родились".

По данным портала Karelia News, накануне чиновница пожаловалась в своем Facebook на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", – написала она.

После публикации поста общественность выразила свое возмущение, а администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в соцсетях. Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.

В мэрии отметили, что это стало первым случаем в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве. Скандальную публикацию в итоге Лесонен предпочла удалить.

Напомним, в апреле 2019 года в Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. Рассмотреть его планировали в сентябре. В пояснительной записке отмечается, что проектом предлагается "уравнять" правовое положение представителей власти и граждан страны в целях "восстановления социальной справедливости".