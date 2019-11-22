Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала Пятому каналу свое высказывание в адрес жителей города.
"Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин. Рядом с домом грязно, моя первая реакция – взять и убрать", – сказала Лесонен. Она подчеркнула, что отношение к чистоте важнее, чем то, где работает человек, который указал людям на грязь.
Также Лесонен выразила надежду, что ее поступок станет "примером для жителей города, в котором они родились".
По данным портала Karelia News, накануне чиновница пожаловалась в своем Facebook на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", – написала она.
После публикации поста общественность выразила свое возмущение, а администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в соцсетях. Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
В мэрии отметили, что это стало первым случаем в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве. Скандальную публикацию в итоге Лесонен предпочла удалить.
Напомним, в апреле 2019 года в Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. Рассмотреть его планировали в сентябре. В пояснительной записке отмечается, что проектом предлагается "уравнять" правовое положение представителей власти и граждан страны в целях "восстановления социальной справедливости".
Комментарии
социальная справедливость предполагает экономически обоснованную справедливость в оплате труда,предлагаю думе пойти в этом направлении
Чистота в городе, в селе? Эту проблему можно решить в течение двух, трех месяцев. Огромную по всем мировым меркам нас-Рать полицейских, подключить к операции - "чистое поселение" с жесткими штрафами на месте преступления и последующая принудительная работа по очистке территорий от мусора....